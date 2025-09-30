Un estudio internacional con la CEU UCH revela cómo las neuronas construyen mapas mentales El profesor Jorge Brotons participa en el estudio publicado en Science que desvela cómo las interneuronas guían la orientación espacial y abren nuevas vías frente a patologías neurológicas

El profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Elche Jorge Brotons Mas, investigador principal del Laboratorio de Cognición y Circuitos (CogLab) y profesor en los grados de Psicología y Fisioterapia, junto al doctorando Pablo Abad, ha participado en un estudio internacional publicado en la revista Science. La investigación analiza el papel de las principales familias de neuronas en la orientación espacial y revela cómo cooperan para generar mapas mentales internos que permiten a los individuos ubicarse en su entorno.

El trabajo ha sido coordinado por el doctor Manuel Valero, del Hospital del Mar Research Institute, en colaboración con la Universidad de Nueva York (NYU) y el Instituto de Neurociencias (IN-UMH-CSIC) de Alicante.

Los experimentos han permitido estudiar más de 7.000 neuronas del hipocampo y del neocórtex en ratones mientras realizaban tareas de navegación, lo que ha mostrado que cada familia de interneuronas cumple una función específica y complementaria: desde regular la precisión del mapa espacial hasta garantizar su estabilidad o adaptabilidad.

El equipo desarrolló además una herramienta de inteligencia artificial, disponible en abierto, para clasificar las neuronas según su respuesta a la luz mediante optogenética. Este recurso permitirá ampliar el conocimiento sobre el cerebro y avanzar en la investigación de patologías como el Alzheimer, la epilepsia o la depresión mayor, facilitando el diseño de futuros tratamientos.

Según Brotons, «el estudio nos ha permitido reconstruir cómo se conectan las distintas familias de interneuronas y cómo influyen en la representación del espacio. Ahora entendemos de un modo más completo cómo se generan mapas mentales flexibles que nos ayudan a adaptarnos a nuevos entornos, lo que supone un gran avance en este campo».