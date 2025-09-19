Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El alcalde Pablo Ruz, junto a los ediles María Bonmatí y Francisco Soler, durante la visita a las obras del CEU Cardenal Herrera en Elche. A.E.

Las obras de reforma del CEU Cardenal Herrera en Elche entran en su recta final

El alcalde, junto a los ediles María Bonmatí y Francisco Soler, recorre las nuevas instalaciones del centro, que ya acogen clases pese a que la reforma aún no ha finalizado

Ismael Martinez

Elche

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:38

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado por la edil de Educación, María Bonmatí, y el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha visitado esta mañana las obras de reforma de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Durante el recorrido, el primer edil se ha mostrado «muy contento y orgulloso» por el resultado de los trabajos, que han transformado uno de los espacios del casco urbano de la ciudad. El edificio consta de 5 plantas con diferentes aulas con capacidad para más de 60 personas, 20 boxes para atención de pacientes equipados con las más avanzadas tecnologías y una clínica odontológica.

Además, el nuevo espacio dispone de una cafetería destinada a alumnos y profesorado, una terraza y dos patios transversales que iluminarán y ventilarán los espacios de ambas plantas y proporcionarán luz.

La comitiva municipal ha podido conocer de primera mano el avance de las instalaciones a través de una ruta guiada por el edificio, que ya se encuentra prácticamente terminado. De hecho, algunas aulas están en uso y el propio alcalde ha aprovechado la visita para entrar en una de ellas y saludar al alumnado presente.

Desde la propia institución académica también se ha valorado muy positivamente el proyecto, poniendo en relieve la proyección internacional del centro. En la actualidad, un 30 % del estudiantado es extranjero y cursa en Elche la totalidad de sus grados universitarios, lo que genera un notable impacto para la ciudad. Como ejemplo, en la última graduación acudieron más de 400 familiares de estudiantes internacionales, que prolongaron su estancia durante varios días en la localidad.

