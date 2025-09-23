El CEU y Vithas se alían en un convenio de prácticas académicas Gracias al acuerdo los estudiantes de la rama de Ciencias de la Salud recibirán formación teórico-práctica en los hospitales

Inés Rosique Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 11:17

Los alumnos de grado, posgrado y doctorado de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera podrán completar su formación en los centros hospitalarios Vithas de la Comunidad Valenciana. Este complemento formativo se ha dado gracias al convenio de colaboración de carácter teórico-práctico firmado por ambas instituciones.

Concretamente son los estudiantes de Medicina, Odontología, Psicología, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y Nutrición Humana y Dietética de los tres campus de la CEU UCH (Alfafara, Castellón y Elche) los que reciban formación en los hospitales Vithas Valencia 9 de Octubre; Vithas Valencia Consuelo; Vithas Aguas Vivas; Vithas Castellón, Vithas Medimar y Vithas Alicante.

Uno de los objetivos que destaca el convenio es la puesta en marcha de proyectos de investigación e innovación que unan a los profesionales y a los estudiantes. La finalidad de esta clase de alianzas es promover el avance en las áreas relacionadas con la salud y que forman parte del abanico docente de la institución universitaria.

En este sentido la directora territorial del área Mediterráneo de Vithas, Victoria Verdú, ha agradecido «la confianza depositada en nuestros profesionales y hospitales por esta Universidad de prestigio», y ha remarcado que «el acuerdo consolida y da continuidad a la firme vocación universitaria y docente del rupo Vithas, y también del conjunto de profesionales sanitarios que desarrollan su labor en los siete hospitales con los que contamos en la Comunidad Valenciana».

Por su parte el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín, ha subrayado la importancia del acuerdo alcanzado ya que «corresponde a nuestra estrategia de seguir ofreciendo a nuestros estudiantes de Ciencias de la Salud la mejor formación, tanto teórica como práctica de la mano de los mejores profesionales y, en este sentido, hemos encontrado un aliado en el grupo Vithas«.

El acuerdo ha sido firmado por la directora territorial del área Mediterráneo de Vithas y el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Al acto, celebrado en la sala de juntas de Vithas Valencia 9 de Octubre, han asistido Alejandro Cañamaque, gerente de los Hospitales Vithas en Alicante; Yolanda Herrero, gerente de Vithas Consuelo y Vithas Aguas Vivas; Amparo Marzal, gerente de Vithas Castellón; Raquel Calero, directora de Recursos Humanos de Vithas Valencia 9 de Octubre, y Paula Castells, directora de Enfermería de este centro.