La biblioteca Azorín de Alicante acelera su reforma: obras en pocas semanas Alicante, Ministerio y Conselleria cierran los trámites para agilizar la rehabilitación del edificio de paseíto Ramiro

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:09 | Actualizado 16:44h. Comenta Compartir

Las obras de reforma de la Biblioteca Pública Azorín, en el paseíto Ramiro han pisado el acelerador y podrían empezar en pocas semanas. Este viernes, técnicos del Ayuntamiento, la conselleria de Cultura y el Ministerio de Cultura han concretado la documentación pendiente que permitirá la concesión de la licencia de obra mayor y ambiental. Con este último trámite se desbloquea una reforma de 14 millones pendiente desde 2017.

Avances técnicos definitivos

Entre los acuerdos alcanzados, se ha avanzado en la autorización de las actuaciones arqueológicas necesarias, protegiendo el Casco Antiguo y la muralla del siglo XVI que rodea el Paseíto de Ramiro. Al tratarse de una reforma interior sin ampliaciones y con afectación limitada al subsuelo, los servicios territoriales de Cultura han planteado simplificar la tramitación, abordando directamente la autorización a la propuesta de seguimiento arqueológico que presentará el Ministerio junto al proyecto técnico.

El Ministerio también ha confirmado la incorporación de asistencia arqueológica especializada al equipo del proyecto, garantizando que el trámite patrimonial quede completamente cubierto.

Además, se han revisado las autorizaciones sectoriales en curso, incluida la de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y la documentación ambiental y municipal, asegurando que las correcciones recientes del proyecto no modifiquen de forma sustancial el plan inicial. Esto permitirá resolver de forma conjunta la licencia de obra y la autorización ambiental.

La coordinación entre las tres administraciones y la revisión de todos los trámites pendientes facilitará la obtención de las autorizaciones sectoriales necesarias y, por tanto, agilizará el inicio de un proyecto de gran interés para Alicante.

Ampliar Biblioteca Publica Azorín. BPE

«Tal y como esperábamos, la reunión ha sido muy productiva y permitirá acelerar los trámites para el inicio de la reforma, que debe ser el objetivo principal de las tres administraciones», ha subrayado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Cristina Cutanda. La edil ha agradecido «el talante propositivo y resolutivo de los técnicos, que han trabajado para conseguir este objetivo común lo antes posible».

Rifirrafe político

Sin embargo, el avance técnico no ha hecho olvidar el conflicto del pasado miércoles, cuando el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguraba el en el Congreso que la obra no puede iniciarse porque «porque falta una licencia municipal» del Consistorio que la Administración central «espera desde 2017».

En un comunicado del Ayuntamiento de Alicante, Cutanda ha recordado que este compromiso contrasta con las críticas del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, contra el Ayuntamiento. «Mientras él intentaba politizar el asunto, nosotros seguimos trabajando para impulsar un proyecto clave para Alicante», ha insistido la portavoz.