Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Huelga de los trenes Iryo entre Alicante y Madrid durante el Black Friday y el puente de diciembre
Barcala entrega el bastón de mando a la Virgen del Remedio.

Ver 43 fotos
Barcala entrega el bastón de mando a la Virgen del Remedio. AA

Cuando la historia se repite: el bastón de mando vuelve a las manos de la Virgen del Remedio 75 años después

La ciudad de Alicante revive uno de los episodios más simbólicos dedicados a su Patrona

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

La Concatedral de San Nicolás ha vidido este domingo una de esas escenas que, más que actos oficiales, parecen capítulos rescatados de la memoria colectiva de Alicante.

Con motivo del 75 aniversario de la proclamación de la Virgen del Remedio como alcaldesa honoraria perpetua, el Ayuntamiento ha repetido un gesto cargado de tradición: el ofrecimiento del bastón de mando de la ciudad a la Patrona.

El acto se ha celebrado lugar tras la Eucaristía conmemorativa, presidida por el deán Ramón Egío, en la que también se ha recordado otro momento histórico, como vienen a ser los 27 años de la coronación de la Virgen, celebrada en el estadio José Rico Pérez y oficiada por el obispo Victorio Oliver.

Al término de la misa, el primer edil y varios miembros de la corporación municipal han accedido al camarín para reeditar un gesto que, en Alicante, forma parte del imaginario común desde hace décadas.

Devoción ante la Virgen del Remedio. SHOOTORI
Imagen principal - Devoción ante la Virgen del Remedio.
Imagen secundaria 1 - Devoción ante la Virgen del Remedio.
Imagen secundaria 2 - Devoción ante la Virgen del Remedio.

La imagen de la Patrona ha presidido la ceremonia desde la parte superior del templo, ataviada con una saya de tisú de plata rosado, obsequio de Pepe Espadero en el décimo aniversario de su coronación, y un manto brocado en azul celeste.

75 años atrás

Fue el 31 de octubre de 1950, cuando Alicante celebró un pleno municipal extraordinario para nombrar alcaldesa honoraria y perpetua a la Virgen del Remedio. La escena, según las crónicas de la época, fue tan solemne como simbólica.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

La imagen llegó desde la Concatedral a las 21.35 horas, recibió honores de la Banda Municipal en el zaguán del Ayuntamiento y, al cruzar el umbral, el secretario José García Sellés pronunció la frase que quedaría para siempre grabada: «Pasa la alcaldesa de la ciudad».

Aquella noche, la Patrona ocupó un lugar destacado en el salón de Plenos antes de regresar a San Nicolás al compás del Himno de Alicante, pasando por la capilla del Salón Azul mientras la coral Santa Cecilia interpretaba un Ave María.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante activa el gran corte de tráfico por una carrera solidaria: estas son todas las calles afectadas
  2. 2 Alicante tendrá su propio Roig Arena: dos grandes estrellas internacionales inaugurarán en 2026 el nuevo recinto musical de IFA
  3. 3 La Aemet activará la alerta amarilla este lunes en la provincia de Alicante
  4. 4 Montaña rusa térmica en Alicante con la llegada de otra masa de aire «muy frío» la próxima semana
  5. 5 Roba el aire acondicionado de un colegio de Alicante y deja su documento de identidad como pista
  6. 6 Los dos pueblos de Alicante que lideran la subida del precio de la vivienda en España
  7. 7 Cortes de luz en pleno centro de Alicante: una docena de calles se quedarán sin electricidad este domingo
  8. 8 El pueblo más frío de Alicante durante el frente polar: -3 grados de máximas y -5 de mínimas
  9. 9 Los primeros copos de nieve asoman en las montañas de un municipio de Alicante
  10. 10 Rocódromo, tirolina, escenario y hasta nueve toboganes: así será el nuevo parque del Pau 2

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Cuando la historia se repite: el bastón de mando vuelve a las manos de la Virgen del Remedio 75 años después