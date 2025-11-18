Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Talla de 'Jesús Consolado'. TA

Alicante vivirá un estreno histórico con la nueva imagen 'Jesús Consolado' que abrirá el Miércoles Santo de 2026

La Cofradía del Cristo del Divino Amor y la Marinera procesionará con un tercer paso, una talla de José María Leal Bernáldez

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:01

Alicante ya cuenta los meses para uno de los estrenos más esperados de su Semana Santa. La Cofradía del Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad 'La Marinera' coronada ha dado un paso decisivo hacia la incorporación de 'Jesús Consolado', la nueva talla escultórica que abrirá el Miércoles Santo de 2026.

Representantes del Instituto Secular Ignis Ardens, del colegio Ángel de la Guarda y de la propia cofradía ha viajado hasta Sevilla para contemplar la obra, ya completamente tallada, en el taller del imaginero José María Leal Bernáldez.

Esta talla ha sido posible gracias a la tarea altruista como mecenas de la familia Portel Roadeeal. Ana, la representante y portavoz, ha expresado su emoción «porque lo que comenzó siendo un sueño en 2023 cuando pudimos ver una primera maqueta en barro, va tomando una forma que asombrará en su desfile procesional y que hará extensible el mensaje de ese momento inherente a la Pasión de Jesús».

Según los plazos que maneja el artista, el grupo estará totalmente policromado el próximo 31 de diciembre. Esta talla saldrá a las calles de Alicante el próximo 1 de abril de 2026, en la procesión del Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad 'La Marinera' coronada.

Visita a la Patrona de Alicante

La Virgen de la Soledad 'La Marinera' visitará a la patrona de Alicante, la Virgen del Remedio, coincidiendo con el primer aniversario de su Coronación Canónica -23 de noviembre de 2024 en el santuario-monasterio de Santa Faz-. El traslado de la imagen desde el convento de las Monjas de la Sangre hasta la Concatedral de San Nicolás está previsto para el sábado 22 de noviembre a las 19 horas.

Coronación de 'La Marinera'.

Coronación de 'La Marinera'.

A la llegada de la comitiva a la plaza del Abad Penalva, acompañada por una banda de música, y al regreso al convento, será saludada con el lanzamiento de dos mil aleluyas. Estas reproducen el momento de la Coronación, por parte del obispo José Ignacio Munilla; una imagen con 'La Marinera' coronada, y otra en la que se aprecian la Virgen de la Soledad y la Santa Faz, en aquella histórica tarde para la cofradía que preside Julio Forner.

La ceremonia religiosa en la Concatedral será concelebrada por el deán Ramón Egío y el consiliario de la cofradía, Tomás Bordera. Un día después, en el monasterio de Santa Faz, será el capellán Miguel Ángel Cremades quien oficie la misa del primer aniversario de 'La Marinera' Coronada.

