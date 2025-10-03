Barcala reitera el rechazo a los macrodepósitos del puerto de Alicante tras denegar la licencia de obra El alcalde recalca que la empresa está «en su derecho» de recurrir, pero el Ayuntamiento mantiene la postura del 'no' a la infraestructura

Adrián Mazón Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 12:17

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reiterado este viernes el rechazo municipal a la instalación de los macrodepósitos en el puerto. El primer edil se ha mostrado contundente después de que Urbanismo haya denegado la licencia de obra mayor solicitada por la empresa XC Business 90 SL.

Ha sido este viernes cuando Barcala ha vuelto a señalar el rechazo a esta infraestructura de combustibles y carburantes petrolíferos en el muelle 19, subrayando que la licencia de obra «es una cuestión que los técnicos están analizando» y en la que «hay discrepancias entre las distintas partes».

El decreto de Urbanismo expone que la mercantil carece de «autorización del puerto» y, además, el proyecto «no se ajusta a la concesión», al contar con más metros cuadrados que los disponibles en el suelo de este área del puerto de Alicante.

De esta manera, Barcala ha apuntado que «cualquier otra opción que se pueda estar estudiando ya se verá con el tiempo» y ha asegurado que «se anunció que se utilizarían todas las medidas y recursos para que no hubiera macrodepósitos en el puerto de Alicante».

Posible recurso de la empresa

Al ser preguntado sobre si ve posible que la compañía promotora de los macrodepósitos vuelva a emprender acciones legales tras esta denegación, el alcalde ha manifestado que «todo el mundo tiene derecho a defender su postura». «La empresa, como cualquier otro interesado, tiene derecho a utilizar los recursos que estén a su alcance», ha concluido.

En este sentido, el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, recordó este jueves que «el Ayuntamiento de Alicante ha manifestado en diversas ocasiones su rechazo a la implantación de los macrodepósitos en el Puerto» y que «será contundente a la hora de aplicar la normativa urbanística para evitar que se instalen si no cumplen con las mínimas garantías exigibles, como es el caso».