El Ayuntamiento de Alicante quiere llevar al pleno de octubre el nuevo CEIP La Cañada La Conselleria ya ha aprobado el incremento de precios y está en manos municipales sacar la licitación del nuevo centro

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 16 de octubre 2025, 14:28

La Concejalía de Educación ya tiene disponible el presupuesto para la ampliación del CEIP La Cañada del Fenollar, unas obras necesarias para un centro escolar en barracones y con riesgo de inundación según un informe de la Universidad de Alicante. La Asociación de Madres y Padres (Ampa) ha confirmado a través de la concejal del área, Mari Carmen de España, la intención del equipo de gobierno municipal de llevar el proyecto al pleno ordinario de octubre.

El Ayuntamiento de Alicante había solicitado a la Conselleria de Educación un incremento del presupuesto de 1,3 millones de euros por el aumento del precio de los , que ya ha sido aceptado por el departamento autonómico que dirige el conseller alicantino José Antonio Rovira.

El proyecto de obras del CEIP La Cañada del Fenollar contemplaba un presupuesto de 6.083.220 euros (incluyendo el incremento presupuestario solicitado) y un plazo de ejecución de 22 meses. Esta actuación se incluye en el Plan Edificant, financiado por la Generalitat. Una vez resuelto el trámite con la administración regional, el Ayuntamiento ya podrá sacar a licitación la construcción del colegio.

Los trámites no serán cortos, a pesar de estos avances. Desde el Ampa calculan que en no menos de un año podrían comenzar los trabajos de reubicación del centro, pero es urgente para la comunidad educativa. «Aunque solo sea un mes, será suficiente para nosotros», afirma la presidenta, Marina Benimeli. La previsión municipal es que sean al finalizar el presente curso escolar 2025/2026.

El proyecto

El CEIP La Cañada del Fenollar se construirá en la parcela urbanizada por el Ayuntamiento situada entre las calles Aucuba y Madroño y contará con cuatro aulas de Educación Infantil y seis de Primaria, además de otras tres aulas ordinarias adicionales, aulas de apoyo y educación especial, cocina y comedor para 392 comensales en dos turnos, despachos, gimnasio, salas polivalentes, almacén, biblioteca, vivienda para el conserje, todo con una superficie útil de conjunto de 1.475 metros cuadrados, que se eleva hasta los 3.380 metros cuadrados construidos.

Además, contará con otros 2.420 metros cuadrados de espacios exteriores que comprenden extensión de las aulas de infantil al exterior, porches, pista polideportiva, zonas de juegos para Infantil y Primaria, huerto escolar, zonas ajardinada y aparcamiento de automóviles.

El proyecto se desarrolla en dos plantas, una planta baja en forma de U con recorridos perimetrales que salvan el desnivel de la parcela. Y una primera planta con acceso exterior e interior desde planta baja que complementa el resto del programa de aulas.

En el centro de la U se sitúa el patio exterior abierto, alrededor del cual se desarrolla el programa del colegio. El resto de la parcela se complementa con una pista polideportiva, huerto, espacios verdes y aparcamiento. Hay un acceso principal, al sureste, vinculado a los servicios administrativos y externos, aulas y estancias de uso interno. Y otro acceso noreste, para tráfico rodado, donde se sitúan las instalaciones, mercancías y el acceso al aparcamiento.