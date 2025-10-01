Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Emergencias decreta la alerta naranja en el norte de Alicante durante la madrugada: municipios en riesgo
Edificio en ruinas de la calle Roselló. TA

El Ayuntamiento de Alicante derribará una vivienda en ruinas para crear un nuevo parque entre Altozano y La Cerámica

La actuación permitirá regenerar el espacio urbano y crear, además, nuevas aceras en la zona

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:15

El Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde al proyecto de obras que contempla la demolición de una vivienda en estado de ruina, ubicada en el número 33 de la calle Roselló, y la posterior reurbanización de la parcela.

La iniciativa, promovida por la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento, responde a la necesidad de regenerar un espacio degradado y adaptarlo a las exigencias urbanísticas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana, en concreto dentro de la actuación en la zona de La Cerámica-Los Ángeles.

Estado de la vivienda en ruinas y la zona. TA

El proyecto, aprobado por la Junta de Gobierno Local, prevé que el solar resultante tras la demolición se destine a la creación de nuevas aceras, calzada y una plaza pública que servirá como punto de encuentro vecinal.

Con ello, se persigue mejorar la accesibilidad y la seguridad vial de la zona y dotar al barrio de un nuevo espacio abierto y de uso ciudadano que contribuya a revitalizar el entorno.

Estado de la vivienda en ruinas. TA

La inversión total de la obra asciende a 334.183,29 euros. El plazo estimado para la realización de las obras es de seis meses desde el inicio de los trabajos.

Eliminar un foco de deterioro

El inmueble a demoler ha sido objeto de diversas quejas vecinales debido a su mal estado de conservación y a los riesgos que supone para la seguridad en este barrio de Alicante.

La demolición del edificio permitirá eliminar este foco de deterioro y sustituirlo por un espacio urbano renovado para un barrio que lleva años reclamando más inversiones y mejoras en sus infraestructuras.

