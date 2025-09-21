Miles de alicantinos llenan la Ciclovía Litoral en una fiesta sin coches junto al mar
Familias disfrutan de talleres, marchas ciclistas y actividades sostenibles en la Semana Europea de la Movilidad
Alicante
Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:28
La ciudad de Alicante ha despedido este domingo la Semana Europea de la Movilidad con un paseo por la Ciclovía Litoral, que ha convertido la costa en un espacio libre de coches y lleno de bicicletas, patinetes y actividades para todas las edades.
Más de 2.000 personas han participado en las propuestas organizadas por el Ayuntamiento durante estos días en distintos puntos de la ciudad de Alicante.
La Explanada junto al entorno de la Albufereta y la Cantera se han cerrado al tráfico para que ciclistas y vehículos de movilidad personal circularan con total libertad.
Además, se han instalado carpas con información sobre el uso seguro de patinetes, un circuito de habilidad y un Parque Infantil de Tráfico donde los más pequeños han aprendido jugando. Los asistentes también han disfrutado de sorteos, regalos y talleres para revisar sus bicicletas.
El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha agradecido «la respuesta de los alicantinos en todas las actividades» y ha animado a los alicantinos «a caminar y moverse con medios de transporte sostenible como las bicicletas, el autobús o el Tram».
Marcha ciclista a Urbanova y paseos guiados
La marcha ciclista a Urbanova ha reunido a decenas de participantes en un recorrido seguro gracias al apoyo de la Brigada Ciclista de la Policía Local. Durante la semana, se han organizado además paseos guiados por parques singulares, la vía verde de la Cantera y playas como la Albufereta, la Almadraba o el Postiguet.
El casco antiguo y el barrio de Santa Cruz también se han llenado de vecinos que eligieron caminar como forma de movilidad sostenible.
Actividades para todos
La programación ha incluido talleres de mecánica de bicicletas y puntos de información en plazas y barrios como Séneca, Padre Esplá o Grafitero Kiz. Además, se ha celebrado un concurso de fotografía con premios en forma de tarjetas Móbilis de 30 viajes, incentivando el uso del transporte público urbano.
La agenda culminará este lunes en la glorieta Sergio Candel, donde se cerrará oficialmente la campaña.
