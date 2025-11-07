Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición
Actuaciones en una calle del centro de Alicante. AA

Alicante renueva 200 calles en cinco meses

El servicio de mantenimiento de la red viaria ha asfaltado o repuesto adoquines en barrios como el Casco Antiguo, Centro, Pla, Miguel Hernández, Vistahermosa y partidas rurales

Tere Compañy Martínez

Alicante

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:11

El Ayuntamiento de Alicante ha pisado el acelerador en el mantenimiento y reparación de las calles de la ciudad. Con solo cinco meses en funcionamiento desde su renovación el servicio de mantenimiento de la red viaria ha actuado en unas 200 calles. Los trabajos han supuesto asfaltado, repuesto adoquines o subsanado deficiencias en las calzadas, rotondas, medianas, obras de fábrica, obras de drenaje y demás elementos de la red viaria.

Desde principios de junio las actuaciones se han realizado en viales del Casco Antiguo, Centro, el Pla, Miguel Hernández y Vistahermosa. También se ha actuado en partidas rurales y continúan ejecutándose obras en San Antón, Carolinas, Playa de San Juan, La Florida y Garbinet, entre otros barrios.

Reparaciones en una calle del casco antigo. AA

Los trabajos se han desarrollado en calles principales como La Rambla, Óscar Esplá y Lorenzo Carbonell hasta pequeños viales en distintas zonas de la ciudad. Estas actuaciones se enmarcan en el nuevo contrato municipal de mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos, que ha duplicado su cuantía hasta alcanzar los ocho millones de euros.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado la «importancia de estas actuaciones, que avanzan a buen ritmo tras la entrada en vigor del nuevo contrato de mantenimiento, cuyo importe se ha incrementado en el cien por cien».

«Nuestro compromiso es realizar un mantenimiento constante»

Cristina García

Concejala de Infraestructuras

«Nuestro compromiso es realizar un mantenimiento constante al tratarse de un servicio esencial para mantener en buen estado la red viaria y para la seguridad vial», ha manifestado la edil, por lo que ha avanzado que «vamos a continuar con el plan que tenemos calendarizado hasta fin de año».

Mediterráneo de Obras y Asfaltos es la adjudicataria encargada de realizar los trabajos necesarios para el mantenimiento y reparación de los 1.650 kilómetros de calles, avenidas, caminos y carriles bici con que cuenta el término municipal.

