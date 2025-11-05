Alicante agiliza procesos para recuperar las actividades de los centros de mayores cuanto antes Peadjudica a Sararte los talleres con un contrato de 378.889 euros

Alicante ha pisado el acelerador para tratar de que todas las actividades en los centros de mayores vuelvan a estar en funcionamiento cuanto antes. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento ha preadjudicado a la empresa Sararte S.L. la gestión de los talleres, cursos y actividades de los centros municipales por un importe de 378.889 euros y un periodo de dos años.

Se trata de la segunda clasificada en el contrato. La renuncia de la primera a principios de septiembre provocó el inicio de curso sin las actividades en los centros de mayores. Desde la concejalía han remarcado en varias ocasiones que trabajan para que puedan estar en marcha cuanto antes, pero es cierto que los plazos administrativos llevarán el inicio a finales de mes.

El nuevo contrato supone un impulso notable: las horas de servicio aumentan un 38% —de 4.900 a 7.950— y los talleres un 42%, pasando de 66 a 114 actividades, que junto a las que imparten monitores municipales y voluntarios elevan la oferta total a 339 propuestas repartidas entre los 19 centros de mayores de la ciudad.

«Hemos agilizado al máximo los pasos para que los 27.000 socios de los centros de mayores puedan disfrutar cuanto antes de la programación y de las mejoras introducidas», ha explicado la concejala de Mayores, Begoña León, quien destaca que «tras la renuncia de la anterior adjudicataria, hemos reaccionado con rapidez para garantizar el servicio y seguir ampliando las opciones de ocio, bienestar y socialización de nuestros mayores».

Al mismo tiempo, ya están en marcha desde el 29 de octubre las actividades deportivas al aire libre en los parques Ingeniero de Tranvías, Lo Morant, las playas El Postiguet y La Albufereta y Urbanova y las plazas El Progreso, La Estrella y La Pérgola. Los mayores pueden participar, sin inscripción previa, en actividades como gimnasia, gimnasia pasiva, cardio latino, estiramientos, pilates y entrena tu cuerpo, en horario de mañana y tarde.

También han arrancado los talleres gestionados por voluntarios en los centros municipales Gabriel Miró (pintura, ajedrez, castañuelas, costura, francés, patchwork, guitarra, sevillanas, labores, inglés); en San Blas (bailes latinos, sevillanas, baile en línea y coro); Pla (country, lengua y literatura, francés, inglés, bailes del mundo, manualidades, sevillanas, danza española, baile divertido, castañuelas y coro); y Playas (dibujo, inglés, italiano, taller de creatividad, bailoterapia, fotografía digital, pintura, coaching, costura, francés, filosofía, historia del arte).

La concejalía de Mayores ha estrenado además una nueva jefatura de servicio, con el objetivo de mejorar la coordinación y agilizar las gestiones internas. Un

«Alicante cuenta con una comunidad activa y vital, y este programa refuerza ese espíritu de participación y convivencia que queremos seguir impulsando», ha subrayado León.

