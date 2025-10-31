Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Reunión de Bienestar Social con los presidentes de los centros de mayores. AA

Alicante recupera las actividades en los centros de mayores y pone en marcha una nueva jefatura

«Este avance nos permitirá agilizar y optimizar las gestiones dentro la concejalía y atender las demandas de los usuarios»

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:21

Comenta

Vuelven las acticidades a los centros de mayores. Esta semana se han puesto en marcha los talleres deportivos al aire libre así como los talleres gestionados por voluntarios en varios centros de mayores.

Además, el Ayuntamiento de Alicante ha puesto en funcionamiento la nueva jefatura de servicio de la Concejalía de Mayores, un área que la edil Begoña León ha presentado este viernes a los presidentes de los 19 centros municipales de mayores de la ciudad.

El alcalde, Luis Barcala, se comprometió el pasado 20 de octubre a crear esta estructura, que ya cuenta con personal administrativo y jurídico propio y que permitirá reforzar la gestión y coordinación del área.

«La nueva jefatura permitirá agilizar y optimizar las gestiones de la Concejalía de Mayores, dentro del compromiso firme de este equipo de gobierno con el bienestar y la calidad de vida de nuestros mayores», ha subrayado la concejala Begoña León. Además, la edil ha explicado que también agilizará la atención de las demandas que trasladan desde los centros municipales y el Consejo de Mayores.

Arrancan los talleres al aire libre y los gestionados por voluntarios

La concejalía ha puesto también en marcha esta semana la programación de talleres deportivos al aire libre, que se desarrollan en los parques Ingeniero de Tranvías y Lo Morant, en las playas del Postiguet, La Albufereta y Urbanova, así como en las plazas El Progreso, La Estrella y La Pérgola.

Los mayores pueden participar sin inscripción previa en actividades de gimnasia, cardio latino, estiramientos, pilates, gimnasia pasiva y entrena tu cuerpo, en horario de mañana y tarde.

También han arrancado los talleres gestionados por voluntarios en varios centros de mayores. En el Gabriel Miró se ofrecen clases de pintura, ajedrez, costura, francés, patchwork, guitarra o inglés; en San Blas, actividades como bailes latinos, sevillanas, baile en línea y coro; en el Pla, propuestas de lengua y literatura, manualidades, bailes del mundo o danza española; y en el centro de Playas, talleres de fotografía digital, creatividad, filosofía, historia del arte o bailoterapia.

Nuevo contrato

El proceso de adjudicación de los talleres gestionados por concesión se encuentra ya en su fase final. Tras la renuncia de la anterior adjudicataria, la empresa Sararte S. L., segunda clasificada, ha mostrado su disposición a asumir el contrato y está ultimando la documentación necesaria para su adjudicación definitiva.

El nuevo contrato duplica la inversión municipal y permitirá incrementar un 38% las horas de servicio —de 4.900 a 7.905— y un 42% el número de talleres, que pasa de 66 a 114. En total, los 19 centros de mayores ofrecerán más de 339 actividades, sumando las que se imparten mediante concesión, los talleres de monitores municipales y los gestionados por voluntariado.

