El Ayuntamiento de Alicante ya tiene vistos tres locales para el nuevo Servicio de Estancias Diurnas Las obras del centro comunitario de Campoamor ya han comenzado y acabarán a final de año

Tere Compañy Martínez Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:23 Comenta Compartir

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha afirmado este miércoles que el equipo de gobierno de Alicante continúa buscando ubicaciones para el Servicio de Estancias Diurnas (SED) para personas mayores. El Consistorio cerró este espacio durante el mes de agosto; atendía a 40 personas y llevaba más de 25 años en funcionamiento.

La edil del área ha explicado que hay sobre la mesa dos o tres opciones que todavía no han cristalizado, por lo que no hay una decisión tomada y no quieren adelantar su posible localización. León responde así a las movilizaciones —la última el pasado martes, 14 de octubre— con las que trabajadores y usuarios reclaman que vuelva a ponerse en marcha este servicio.

Mientras llega el momento, la concejala ha recordado que muy pronto estará en funcionamiento el centro comunitario de Campoamor. Las obras ya han comenzado y, si todo va según lo previsto, las instalaciones estarán a pleno rendimiento antes de que acabe el año.

Sin actividades en los centros de mayores

Además, León ha explicado la situación de las actividades en los centros de mayores. Al parecer, la empresa adjudicataria ha renunciado al contrato, por lo que el curso no ha comenzado con normalidad para los cientos de personas que participan en los talleres.

Sin embargo, ha destacado que ya se ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para que en el plazo de un mes la segunda empresa adjudicataria pueda prestar el servicio. De momento, la próxima semana se pondrán en marcha aquellas actividades que dependen de voluntarios o del propio personal técnico de Bienestar Social.

Se espera que en un mes la nueva empresa asuma toda la programación, aunque falta ver si acepta la oferta o si alguna otra presenta alegaciones.

León ha recordado la importancia de estas actividades para las personas mayores y ha anunciado que se pondrá en marcha el 'Plan Seguridad Mayores', un proyecto que contará con charlas en los 19 centros de mayores de la ciudad, en las que la Policía Nacional ofrecerá consejos para evitar robos y estafas.