El alcalde de Alicante responde al retraso en las actividades de los centros de mayores con más personal

Masiva concentración de usuarios de los Centros de Mayores este lunes por el retraso en la puesta en marcha de las actividades. Una situación provocada por la renuncia unilateral de la concesionaria, que ha renunciado al contrato y ha provocado esta demora. Una situación en la que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha tenido que salir al paso de la concejal de Mayores, Begoña León.

Ante la presencia de centenares de usuarios en la misma Plaza del Ayuntamiento, el alcalde se ha reunido con una representación de los mayores «para atender sus demandas y resolver sus dudas acerca del nuevo contrato de talleres y actividades», según informan fuentes municipales. Para tranquilizarles, Barcal, ha anunciado este lunes la creación de una nueva jefatura de servicio específica para la Concejalía de Mayores, «que permitirá optimizar y agilizar los trámites y que contará con personal de apoyo administrativo y jurídico».

En este encuentro han participado la concejala de Mayores, Begoña León, y en el que han participado los miembros del Consejo de Mayores Agustín Conesa, presidente del centro de mayores de San Gabriel; Miguel Llovet, presidente del centro de Divina Pastora; Juan Castelló, presidente del centro de Tómbola; y Jesús Villavedón, presidente del centro de Urbanova.

El primer edil ha avanzado que también acordará con el Consejo de Mayores la distribución del presupuesto de los centros con criterios de proporcionalidad. Además, se ha comprometido a agilizar en lo posible la nueva adjudicación del contrato de actividades para mayores, tras la renuncia unilateral de la empresa adjudicataria. «Entendemos perfectamente el malestar de los mayores por el retraso en el inicio de las actividades, que ha estado condicionado por la renuncia unilateral de la empresa adjudicataria del nuevo contrato, y estamos haciendo lo posible por agilizar el procedimiento administrativo, que tiene una serie de pasos que no nos podemos saltar, para que la programación completa pueda comenzar cuanto antes», ha expuesto Barcala.

La oposición pide la dimisión de León y la municipalización del servicio La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha reclamado la dimisión inmediata de la concejala Begoña León por la «nefasta» gestión en torno a la organización de actividades para las personas mayores. Dicha exigencia de dimisión se trasladará al próximo pleno. «La política de personas mayores y la política social del Ayuntamiento de Alicante está siendo un fracaso. Begoña León ha perdido toda la credibilidad y es Barcala quien tiene la obligación de dar explicaciones de forma inmediata y retirar todas las competencias a la concejala. Una ciudad como Alicante no se puede permitir una gestión tan nefasta en áreas tan importantes. Ya no caben más excusas. Toca resolver la situación y poner al frente a una persona que tenga capacidad de gestionar», ha señalado Barceló. Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha mostrado su apoyo a las personas mayores que se han concentrado frente al Ayuntamiento de Alicante para reclamar el inicio de las actividades municipales, que deberían haber comenzado el 1 de octubre y aún no tienen fecha: «No hay excusa posible. Cada día de retraso es un día perdido para cientos de mayores que esperan con ilusión unos talleres esenciales para su bienestar y su socialización» ha afirmado Copé. Desde Esquerra Unida Podem se exige la convocatoria inmediata del Consejo Municipal de Mayores y la municipalización del servicio..

«Los mayores tienen toda la razón del mundo al reclamar el inicio de los talleres y actividades y desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano por ponerlos en marcha lo antes posible, solventando el inconveniente que ha supuesto la renuncia de la empresa adjudicataria», ha asegurado el primer edil.

La próxima semana comenzarán los cursos impartidos por voluntarios en los centros que lo han solicitado y se han programado actividades al aire libre con monitores municipales como yoga, baile y gimnasia en las playas de La Albufereta, Postiguet, el Aula Municipal de Ingeniero de Tranvías, Parque Lo Morant y plaza del Progreso.

Ahora, tras la renuncia unilateral de la empresa adjudicataria del contrato, la semana pasada la Mesa de Contratación requirió a la segunda clasificada, Sararte S. L., que presentase la documentación necesaria para acreditar su solvencia, algo que está previsto que haga esta semana. Si está todo en orden, el próximo paso será proponer la adjudicación del contrato a esta empresa en Mesa de Contratación y adjudicarlo en Junta de Gobierno, tras lo cual se firmará el contrato y podrán comenzar los cursos de la concesionaria.