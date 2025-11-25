Alicante limita las viviendas turísticas según los barrios y salva los hoteles de más categoría El Ayuntamiento aprueba la modificación del PGOU de 1987 para que estas normas se alarguen más allá de la moratoria

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 11:37

El Ayuntamiento de Alicante va a ir más allá de la moratoria de dos años ya aplicada para nuevas licencias de apartamentos turísticos. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1987 por la cual se regirán a partir de ahora los alojamientos turísticos en la ciudad, una vez que se apruebe de manera definitiva. En todo caso, alarga los dos años de suspensión. Entre las alternativas que ha manejado el equipo de gobierno ha optado por la más restrictiva, que prohíbe nuevos apartamentos turísticos en las zonas ya saturadas.

De hecho, el Ayuntamiento impone un límite máximo de plazas turísticas por habitante, según el barrio (en este caso, secciones censales). Es decir, cuanta más gente haya en una determinada zona, más apartamentos turísticos. Y viceversa. Con esta medida, se pretende potenciar el uso residencial de los inmuebles y que este uso sea predominante en Alicante.

En las zonas saturadas, como ya se ha dicho «no se permitirán nuevas implantaciones». De esta manera, en el Centro, Casco Antiguo y Playa de San Juan, por ejemplo, ya no se permitirán más viviendas turísticas de las que ahora hay. Ni en bloques ni aisladas, según el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Condiciones para abrir nuevos apartamentos turísticos Aquellos proyectos de viviendas turísticas que se quieran instalar en Alicante deberán cumpliar una seria de condiciones, como es la entrada independiente del resto de viviendas del bloque. También queda prohibido instalar viviendas turísticas en bajos comerciales.

Sin embargo, salva a los hoteles de más categoría, de tres, cuatro y cinco estrellas. Entiende que les acompaña «menos conflictividad» y alaban su «contribución a un modelo turístico de calidad».

El Ayuntamiento entiende que esta alternativa «es la única capaz de garantizar el equilibrio entre turismo y residencia, reduce los impactos ambientales asociados a la movilidad, generación de residuos y consumo de residuos». Y, lo que más importante, «limita la presión sobre el parque de vivienda», además de «contribuir a la cohesión social y mantener la identidad de los barrios».

