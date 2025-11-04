Alicante impulsa más de 2.200 sesiones para prevenir adicciones en colegios e institutos
Imagina Esencia gestionará los programas Brújula, 12-16 y R&R durante dos años, con un contrato de 175.000 euros
Alicante
Martes, 4 de noviembre 2025, 17:11
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado este martes a la empresa Imagina Esencia la gestión de los programas de prevención de adicciones en el ámbito escolar. El proyecto formará a alumnado y profesorado durante dos años y cuenta con un presupuesto de 175.000 euros.
El servicio, aprobado en Junta de Gobierno, contempla más de 2.200 sesiones cada curso para 30.000 estudiantes de Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica.
La iniciativa, acordada con el grupo municipal Vox, refuerza la estrategia local de educación preventiva en las aulas con tres programas adaptados a cada etapa educativa: Brújula, 12-16 y R&R.
«La educación y la información son las mejores herramientas para evitar conductas adictivas. Estos programas son decisivos porque llegan justo donde empieza todo: en las aulas», ha destacado la concejala de Educación, Mari Carmen de España.
Talleres adaptados a la edad
Cada curso se desarrollarán 700 sesiones del programa Brújula en Primaria, 1.200 del 12-16 en Secundaria y 325 del R&R en FP Básica, además de 75 formaciones específicas para profesorado.
Los contenidos no se limitan al consumo de drogas, sino que incluyen adicciones sin sustancia —tecnologías, redes sociales o juego online—, un fenómeno cada vez más presente entre los adolescentes.
El programa Brújula ayuda a los más pequeños a identificar emociones, resolver conflictos y fortalecer la convivencia. Su versión digital, iBrújula, utiliza juegos interactivos para reforzar los mensajes de forma más atractiva.
En Secundaria, el 12-16 busca provocar reflexión y debate sobre el proceso adictivo y la gestión del ocio y el riesgo. Se completa con la exposición 'De qué van las drogas / De qué van los jóvenes', pensada para alumnos de Bachillerato.
Por su parte, el programa R&R, destinado a jóvenes de Formación Profesional Básica, trabaja valores, autoestima y habilidades sociales con especial atención a quienes atraviesan mayor vulnerabilidad escolar o social.