Alicante destina dos líneas de ayudas de 100.000 euros para 2.000 personas vulnerables de la Zona Norte y del barrio del Cementerio Las subvenciones se destinan a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que presenten proyectos de fomento de la convivencia ciudadana, inserción laboral, educativos y de promoción de la salud

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en junta de Gobierno la convocatoria de las subvenciones a entidades asociativas sin ánimo de lucro con dos líneas de ayudas dirigidas a los barrios de la Zona Norte y al entorno del Vial de los Cipreses-barrio del Cementerio con un presupuesto de 100.000 euros, que benefician anualmente a más de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad. Con estas subvenciones se financian proyectos de fomento de la convivencia ciudadana, inserción laboral, educativos y de promoción de la salud.

El concejal de Planes Estratégicos, Antonio Peral, ha explicado que «estas ayudas son muy necesarias para impulsar proyectos dirigidos a ayudar a menores, adolescentes y familias vulnerables que necesitan un apoyo y con los proyectos se mejora su calidad de vida, y se enmarcan dentro del Plan de Inclusión Social municipal y se realizan en colaboración con diferentes concejalías municipales».

En la pasada edición fueron cerca de una veintena los proyectos que se llevaron a cabo con acciones formativas, educativas y culturales, actividades de ocio y tiempo libre, iniciativas de prevención de la violencia de género, promoción de la salud, integración a través del baile, la música y el deporte, así como acciones comunitarias.

Una vez aprobadas las bases en los próximos días se realizará una reunión informativa con las asociaciones de vecinos, federaciones y asociación de madres y padres de alumnos, juveniles, sociedades deportivas, asociaciones gitanas, de inmigrantes, de la salud, culturales y comunitarias a las que van dirigidas para explicarles todo el contenido de las subvenciones y como se pueden presentar con el objetivo de llegar al mayor número de personas.

Estas ayudas se impulsan por el Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejalía de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, y en colaboración con las concejalías de Bienestar Social, Juventud, Empleo, Educación, Inmigración, Deportes, Cultura e Igualdad que trabajan en los Planes Integrales municipales.

El importe máximo de ayudas está estipulado por proyecto en hasta 8.000 euros en el Plan Integral Barrios Zona Norte, y hasta 5.000 euros a los proyectos del entorno del Vial de los Cipreses-barrio del Cementerio.

El edil Antonio Peral ha destacado que «son seis años impulsando estas ayudas con más de 172 proyectos subvencionados y una inversión de cerca de 600.000 euros, y se lleva a cabo gracias al gran trabajo del movimiento asociativo realizado por todas las entidades de la Zona Norte y Cementerio de las que estamos muy orgullosos y del excepcional equipo de técnicos municipal».

Ámbitos de actuación

Los ámbitos de actuación que se van a subvencionar están dirigido al fomento de la convivencia ciudadana y la participación social; Actuaciones preventivas y promocionales en el ámbito de la Acción Social; Campañas de sensibilización y promoción de los Derechos Humanos y la igualdad entre las personas; Actividades de formación e inserción laboral; Igualdad de oportunidades y promoción de las mujeres; Promoción de proyectos educativos en diferentes temáticas (cívicas, culturales, medioambientales, promoción de la salud y educación social).

Las solicitudes para obtener estas ayudas deberán dirigirse al Ayuntamiento de Alicante y se presentarán a través de su Sede Electrónica tras ser publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se abra el proceso de presentación de solicitudes.