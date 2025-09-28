Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El concejal Antonio Peral explica las ayudas. AA

Alicante destina dos líneas de ayudas de 100.000 euros para 2.000 personas vulnerables de la Zona Norte y del barrio del Cementerio

Las subvenciones se destinan a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que presenten proyectos de fomento de la convivencia ciudadana, inserción laboral, educativos y de promoción de la salud

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:59

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en junta de Gobierno la convocatoria de las subvenciones a entidades asociativas sin ánimo de lucro con dos líneas de ayudas dirigidas a los barrios de la Zona Norte y al entorno del Vial de los Cipreses-barrio del Cementerio con un presupuesto de 100.000 euros, que benefician anualmente a más de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad. Con estas subvenciones se financian proyectos de fomento de la convivencia ciudadana, inserción laboral, educativos y de promoción de la salud.

El concejal de Planes Estratégicos, Antonio Peral, ha explicado que «estas ayudas son muy necesarias para impulsar proyectos dirigidos a ayudar a menores, adolescentes y familias vulnerables que necesitan un apoyo y con los proyectos se mejora su calidad de vida, y se enmarcan dentro del Plan de Inclusión Social municipal y se realizan en colaboración con diferentes concejalías municipales».

En la pasada edición fueron cerca de una veintena los proyectos que se llevaron a cabo con acciones formativas, educativas y culturales, actividades de ocio y tiempo libre, iniciativas de prevención de la violencia de género, promoción de la salud, integración a través del baile, la música y el deporte, así como acciones comunitarias.

Una vez aprobadas las bases en los próximos días se realizará una reunión informativa con las asociaciones de vecinos, federaciones y asociación de madres y padres de alumnos, juveniles, sociedades deportivas, asociaciones gitanas, de inmigrantes, de la salud, culturales y comunitarias a las que van dirigidas para explicarles todo el contenido de las subvenciones y como se pueden presentar con el objetivo de llegar al mayor número de personas.

Estas ayudas se impulsan por el Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejalía de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, y en colaboración con las concejalías de Bienestar Social, Juventud, Empleo, Educación, Inmigración, Deportes, Cultura e Igualdad que trabajan en los Planes Integrales municipales.

El importe máximo de ayudas está estipulado por proyecto en hasta 8.000 euros en el Plan Integral Barrios Zona Norte, y hasta 5.000 euros a los proyectos del entorno del Vial de los Cipreses-barrio del Cementerio.

El edil Antonio Peral ha destacado que «son seis años impulsando estas ayudas con más de 172 proyectos subvencionados y una inversión de cerca de 600.000 euros, y se lleva a cabo gracias al gran trabajo del movimiento asociativo realizado por todas las entidades de la Zona Norte y Cementerio de las que estamos muy orgullosos y del excepcional equipo de técnicos municipal».

Ámbitos de actuación

Los ámbitos de actuación que se van a subvencionar están dirigido al fomento de la convivencia ciudadana y la participación social; Actuaciones preventivas y promocionales en el ámbito de la Acción Social; Campañas de sensibilización y promoción de los Derechos Humanos y la igualdad entre las personas; Actividades de formación e inserción laboral; Igualdad de oportunidades y promoción de las mujeres; Promoción de proyectos educativos en diferentes temáticas (cívicas, culturales, medioambientales, promoción de la salud y educación social).

Las solicitudes para obtener estas ayudas deberán dirigirse al Ayuntamiento de Alicante y se presentarán a través de su Sede Electrónica tras ser publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se abra el proceso de presentación de solicitudes.

