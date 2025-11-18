Alicante flexibilizará las condiciones de las ayudas al alquiler joven tras quedar fuera un 90% de los aspirantes Solo 11 jóvenes de los 136 solicitantes consiguen las subvenciones para la renta

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 13:20 | Actualizado 14:02h.

El Ayuntamiento de Alicante flexibilizará las condiciones del Bono Alquiler Joven, una ayuda para alicantinos de hasta 35 años, después de que en la presente convocatoria se hayan quedado fuera cerca de un 90% de los solicitantes. En total, se presentaron para esta línea de subvenciones 136 demandantes, de los que solo se han aceptado 11 solicitudes. Es decir, han quedado fuera 125 personas «por incumplir las bases», según ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda.

El equipo de gobierno había dispuesto una línea de crédito de hasta 120.000 euros para facilitar el acceso a una vivienda en alquiler, de los que finalmente gastará 13.500 euros, según el acuerdo aprobado este martes la Junta de Gobierno Local. No habrá una nueva convocatoria este año, pese al remanente, según ha asegurado Cutanda, sino que ya habrá que esperar hasta 2026.

La portavoz del equipo de gobierno ha recordado que «el Patronato de la Vivienda pone a todo el personal en la tramitación de esta ayuda» para próximas convocatorias.

La oposición critica el «fracaso absoluto» del plan Esquerra Unida Podem denuncia el «fracaso absoluto» del programa municipal de ayudas al alquiler joven tras los datos. El portavoz de la formación, Manolo Copé, subraya que «este resultado podría haberse evitado si el Ayuntamiento hubiera hecho lo que corresponde en una administración comprometida con su juventud: activar un periodo de subsanación real, útil y eficaz para que nadie quedara fuera por errores mínimos». Por su parte, la portavoz de Grupo Socialista, Ana Barceló, ha criticado el «rotundo fracaso» de la inicaitiva: «Volvemos a insistir en que la ciudad tiene un problema gravísimo con la vivienda. Lo que pedimos es que escuche al Grupo Socialista para que tenga en cuenta iniciativas para promover la vivienda social y vivienda pública que resuelva el grave problema que tenemos. No sólo lo dice el Grupo Socialista, sino la ciudadanía, que está desesperada por encontrar vivienda en alquiler o compra».

Esta línea de ayudas está destinada a jóvenes que tengan entre 18 y 35 años y solo la podían pedir aquellas personas que paguen el alquiler de una vivienda habitual. Quedan excluidas así a a las personas que vivan en pisos de estudiantes. El Ayuntamiento ayuda con hasta 250 euros mensuales hasta un máximo de 3.000 euros.

La ayuda sólo se destina a personas que en este momento se encuentren en régimen de arrendamiento y deberán acreditarlo a través de los pagos. El ingreso se producirá en el momento que te dan la subvención por los recibos mensuales pagados en concepto de alquiler por mes completo desde el 1 de enero de 2025 y el resto hasta el 31 de enero de 2026 cuando se acrediten el resto de mensualidades.