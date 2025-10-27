Dispositivo en el cementerio de Alicante para Todos los Santos 2025: cortes de tráfico, horarios especiales, seguridad y limpieza Un servicio de botiquines en bicicleta recorrerá el camposanto este fin de semana en previsión de incidencias sanitarias

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 27 de octubre 2025, 14:01 | Actualizado 14:17h.

El Día de Todos los Santos es tradición acudir a rendir homenaje a los difuntos que reposan en el cementerio Virgen del Remedio de Alicante, que multiplica por mucho su afluencia usual. El tránsito tanto de personas como de vehículos que se desplazan al camposanto obliga al Ayuntamiento de Alicante a organizar un dispositivo especial que refuerce la seguridad, el transporte y la limpieza en torno al recinto funerario. Un dispositivo que este año, además, cuenta con novedades.

El horario del Cementerio se amplía el sábado y el domingo de 8 a 18 horas. A partir del miércoles, no se autorizarán trabajos externos que requieran de acceso rodado al recinto y en la administración del Cementerio solo se tramitarán localizaciones y servicios funerarios hasta el lunes 3 de noviembre. Las puertas de acceso a tráfico rodado quedarán cerradas el viernes, con vigilancia policial.

Dispositivo de tráfico

El dispositivo de tráfico previsto para acceso y salida del Cementerio se desarrollará desde el viernes 31 de octubre a las 16 horas hasta el domingo 2 de noviembre a las 20 horas. El tráfico quedará restringido en la calle Río Turia para el acceso del transporte público y el Camino de la Alcoraya se mantendrá en un solo sentido de circulación entre la calle Río Turia y la plaza de la Luna. Además, en la parte frontal del Cementerio se instalarán cinco puestos más de flores por lo que un carril también estará cortado desde el día 29 de octubre para la seguridad de los peatones.

El transporte público se ha reforzado desde el pasado sábado, 25 de octubre, con frecuencias de la línea 4 cada 14 minutos, complementadas por una línea Especial cada 30 minutos hasta el jueves, 30 de octubre. El viernes 31 de octubre, la frecuencia de la línea especial será de 15 minutos y el sábado 1 de noviembre de 10 minutos. Además, el viernes y el sábado habrá un minibús que conectará las dos puertas del Cementerio en horario de 7.40 a 15 horas.

La línea 4 Tómbola-Cementerio circula por los barrios de Tómbola, Virgen del Remedio, Divina Pastora, Rabasa, San Agustín, Los Ángeles, Hospital, Altozano-Conde Lumiares, Campoamor, Benito Pérez Galdós, Estación, Benalúa-Aguilera, Babel (Mercado), La Florida sur, carretera de Ocaña y Cementerio.

Autobús especial La Línea Especial Plaza de España-Cementerio discurre por la avenida Alfonso el Sabio, Estación, avenidas de Aguilera y Orihuela hasta el Cementerio.

En materia de Seguridad, el dispositivo especial arranca el viernes 30 de octubre, a las 14 horas y finalizará el domingo 2 de noviembre, a las 22 horas. Estará integrado por un total de 235 inspectores, oficiales y agentes, repartidos en los distintos turnos a lo largo de los tres días.

Protección Civil desplegará un total de 28 voluntarios el sábado y el domingo en el Cementerio y el Día de Todos los Santos colocará una carpa sanitaria con personal médico y de enfermería a la entrada. Además, como novedad este año, contará con bicicletas con botiquines que recorrerán el interior del recinto, una ambulancia del 112 y un vehículo para facilitar el traslado por el interior del Cementerio a las personas con movilidad reducida.

Limpieza

Limpieza Viaria ha reforzado el desbroce, limpieza y eliminación de vegetación en las vías principales y solares alrededor del Cementerio. Además, el dispositivo especial contempla baldeos extraordinarios del Vial de los Cipreses, camino de la Alcoraya y vial de acceso lateral al Cementerio municipal e hidrolimpieza de los accesos principales de los cementerios de Villafranqueza y Tángel. También está prevista la retirada de los contenedores de carga lateral ubicados en la plaza del Cementerio y la instalación de contenedores de carga trasera de refuerzo.

La limpieza en el interior de los cementerios se refuerza con incremento de brigadas y servicios especiales de barrido, baldeo y vaciado de contenedores, con especial hincapié los días 1 y 2 de noviembre.

Por último, desde Ocupación de la Vía Pública han concedido autorización para la instalación de cinco puestos de flores en la parte frontal del Cementerio entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.