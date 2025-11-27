Alicante busca sitio para el Centro Social de Benalúa por el «proyecto» secreto del Obispado para el Asilo La Iglesia le ha comunicado al Ayuntamiento que «no está en disposición» de ceder sus terrenos y el equipo de gobierno sopesa alternativas

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:04

El Ayuntamiento de Alicante tantea las «posibilidades» para instalar el tan ansiado Centro Social de Benalúa, que el barrio lleva esperando desde 1999. Desde luego, no podrá ser en el Asilo ubicado en Santa María Mazarello, enfrente de los juzgados. Su propietario, el Obispado de Orihuela-Alicante le ha transmitido al equipo de gobierno que tienen un «proyecto» para este edificio y sus terrenos.

Una iniciativa «que no podemos revelar porque no nos lo han autorizado», ha expresado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante el pleno ordinario de noviembre celebrado este jueves. El regidor lo ha expresado ante la petición de Compromís para crear una comisión municipal para negociar con la Iglesia la cesión de los terrenos para crear ese Centro Social por el que los vecinos de Benalúa protestan cada semana.

Pero el equipo de gobierno ya había mantenido conversaciones con el Obispado para la operación: «Hemos hablado con el Obispado y sabemos que las intenciones son otras», ha expresado el vicealcalde, Manuel Villar. Por tanto, la Iglesia «no está en situación de negociar la cesión», ha rematado Barcala en segundo turno tras la réplica del portavoz de Compromís, Rafa Mas.

En su lugar, el Ayuntamiento de Alicante estudia las «posibilidades que podemos tener para construir un Centro Social en Benalúa antes, incluso, de lo que sería con el Asilo», ha explicado Villar. Quien, por cierto, es un benaluense más y cuyos padres todavía viven en el barrio: «Lo digo para que tengan en cuenta que somos conscientes de las necesidades del barrio», ha expresado en el pleno.

La historia del inmueble

El antiguo Asilo de Benalúa ocupa una parcela cercanaa a los tres mil metros cuadrados ubicados en la calle Santa María Mazarello, enfrente de los juzgados, que eran la antigua cárcel de Alicante. Se construyó a finales del siglo XIX.

Fueron los marqueses de Benalúa quienes cedieron en 1882 los terrenos a las Hermanitas de los Pobres Desamparados siempre y cuando la construcción se destinara a fines no lucrativos y de interés social para la ciudad de Alicante. «Así se creó el asilo de Benalúa, para dar cobijo a transeúntes, ancianos, enfermos y a todos aquellos que se encontraran en situación de desamparo», explica Ernesto Martín en el 'llibret' de la hoguera Benalúa 2016 que recoge Alicante Vivo.

Tras un siglo de asistencia social, la congregación francesa abandona el edificio en 1986 y los terrenos vuelven a la propiedad de los descendientes de los marqueses de Benalúa. La Iglesia Católica compró en la Nochevieja de 1987 el inmueble por 110 millones de pesetas a los descendientes de José Carlos de Aguilera y Aguilera, IV marqués de Benalúa, y su esposa, la alicantina María Enriqueta Waring y Hernández de Tejada.

Y, desde entonces, esta parcela ha permanecido sin uso y el recinto, cerrado a cal y canto. Ahora, el Obispado tiene en marcha un proyecto secreto que nada tiene que ver con la asistencia social que le ha pedido el Ayuntamiento. Así que el equipo de gobierno tiene que buscarse la vida para construir ese Centro Social que Benalúa reclama.