Alicante reforma siete centros educativos de la ciudad La Junta de Gobierno da luz verde al último trámite administrativo para comenzar las obras en los CEIP Prácticas La Aneja, Rafael Altamira, Gloria Fuertes, Enric Valor, San Blas y Benalúa, así como la escuela infantil El Tossalet

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 17:12 | Actualizado 17:26h.

La Junta de Gobierno ha dado luz verde este martes al inicio de las obras de mejora en siete centros educativos de la ciudad. Este órgano ha aprobado los planes de Seguridad y Salud necesarios para poner en marcha actuaciones en los colegios Prácticas La Aneja, Rafael Altamira, Gloria Fuertes, Enric Valor, San Blas y Benalúa, así como en la escuela infantil El Tossalet.

Entre las actuaciones previstas se incluye la reparación y saneado de viguetas en el CEIP Prácticas La Aneja, la adecuación de rampas de acceso en el CEIP Rafael Altamira y Gloria Fuertes, la reparación del frente de forjado y canalón del CEIP Enric Valor, la mejora de patios y zonas infantiles en el CEIP San Blas y Benalúa, y la reforma del almacén en la escuela infantil El Tossalet.

Con estas obras, el Ayuntamiento de Alicante continúa reforzando su compromiso con el mantenimiento y modernización de los espacios educativos, un ámbito que, según la concejala de Educación, Mari Carmen de España, «es prioritario para garantizar entornos de aprendizaje más cómodos, accesibles y seguros».

La edil ha destacado que con esta aprobación «avanzamos en el plan de mejora y mantenimiento de las infraestructuras educativas, y muy pronto el alumnado podrá disfrutar de espacios renovados y más seguros».

Estas actuaciones forman parte del contrato por lotes adjudicado por el Ayuntamiento para la reforma de 13 centros educativos, con una inversión global de 369.526 euros.

Por su parte, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha subrayado «el esfuerzo del equipo de gobierno para modernizar los centros escolares, con un nuevo contrato de mantenimiento que triplica la inversión hasta alcanzar los 1,3 millones anuales».