Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un lotero desvela que el 'calvo' de la Lotería de Navidad murió hace más de un año
CEIP Benalua. AA

Alicante reforma siete centros educativos de la ciudad

La Junta de Gobierno da luz verde al último trámite administrativo para comenzar las obras en los CEIP Prácticas La Aneja, Rafael Altamira, Gloria Fuertes, Enric Valor, San Blas y Benalúa, así como la escuela infantil El Tossalet

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

La Junta de Gobierno ha dado luz verde este martes al inicio de las obras de mejora en siete centros educativos de la ciudad. Este órgano ha aprobado los planes de Seguridad y Salud necesarios para poner en marcha actuaciones en los colegios Prácticas La Aneja, Rafael Altamira, Gloria Fuertes, Enric Valor, San Blas y Benalúa, así como en la escuela infantil El Tossalet.

Entre las actuaciones previstas se incluye la reparación y saneado de viguetas en el CEIP Prácticas La Aneja, la adecuación de rampas de acceso en el CEIP Rafael Altamira y Gloria Fuertes, la reparación del frente de forjado y canalón del CEIP Enric Valor, la mejora de patios y zonas infantiles en el CEIP San Blas y Benalúa, y la reforma del almacén en la escuela infantil El Tossalet.

Noticias relacionadas

Alicante activa la construcción de 220 nuevas viviendas de protección oficial en tres barrios

Alicante activa la construcción de 220 nuevas viviendas de protección oficial en tres barrios

El Ayuntamiento ofrece suelo a la Generalitat para construir una nueva Escuela de Arte de Alicante

El Ayuntamiento ofrece suelo a la Generalitat para construir una nueva Escuela de Arte de Alicante

Los barrios de Alicante se preparan para más obras: toldos en el centro, nuevos museos y peatonalización de calles

Los barrios de Alicante se preparan para más obras: toldos en el centro, nuevos museos y peatonalización de calles

Con estas obras, el Ayuntamiento de Alicante continúa reforzando su compromiso con el mantenimiento y modernización de los espacios educativos, un ámbito que, según la concejala de Educación, Mari Carmen de España, «es prioritario para garantizar entornos de aprendizaje más cómodos, accesibles y seguros».

La edil ha destacado que con esta aprobación «avanzamos en el plan de mejora y mantenimiento de las infraestructuras educativas, y muy pronto el alumnado podrá disfrutar de espacios renovados y más seguros».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Estas actuaciones forman parte del contrato por lotes adjudicado por el Ayuntamiento para la reforma de 13 centros educativos, con una inversión global de 369.526 euros.

Por su parte, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha subrayado «el esfuerzo del equipo de gobierno para modernizar los centros escolares, con un nuevo contrato de mantenimiento que triplica la inversión hasta alcanzar los 1,3 millones anuales».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Papelería Eutimio: 90 años de historia en el corazón de Alicante
  2. 2 La Argentina de Messi se instala en la provincia de Alicante
  3. 3 Los vecinos del PAU 1 de Alicante tienen miedo: botellón y «rituales satánicos» en el parque Juan Pablo II
  4. 4 La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario
  5. 5 Cuándo y dónde ver a la Argentina de Messi durante su estancia en Alicante
  6. 6 EasyJet lanza su campaña de descuentos más ambiciosa para volar desde el aeropuerto de Alicante-Elche con motivo de su 30º aniversario
  7. 7 Malestar en la afición del Hércules por el precio de las entradas para Elda
  8. 8 Del bullicio al silencio: la zona de Diputación pierde el pulso comercial del centro de Alicante
  9. 9 Estas dos calles de Alicante sufrirán cortes de luz de hasta seis horas
  10. 10 De palacete histórico a espacio de revista: así es el nuevo Centro 14 de Alicante tras las obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante reforma siete centros educativos de la ciudad

Alicante reforma siete centros educativos de la ciudad