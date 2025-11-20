Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
Imágenes de la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. CPB

Vídeo: los bomberos sofocan el incendio de un barco en un puerto alicantino

La embarcación afectada estaba siendo sometida a trabajos de reparación

A.H.

Orihuela Costa

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:41

Comenta

Un incendio declarado a primera hora de la mañana de este jueves en un barco que se encontraba en dique seco en el puerto de Cabo Roig, en Orihuela Costa, ha provocado un amplio despliegue del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El aviso se ha recibido a las 7:20 horas y la intervención se ha prolongado hasta las 11:14 horas.

El fuego se ha originado en una embarcación situada en la zona de varadero, donde estaba siendo sometida a trabajos de reparación. Gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia, las llamas no se han propagado al resto de navíos ni a otras instalaciones portuarias, pese a la presencia de materiales combustibles habituales en este tipo de espacios.

Afortunadamente, no se han registrado heridos, solo daños materiales en la embarcación afectada, según han confirmado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante.

Para sofocar el incendio se ha movilizado una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP) y una Bomba Nodriza Pesada (BNP), con un dispositivo compuesto por un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Torrevieja.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El suceso ha generado expectación entre los usuarios del puerto, aunque la situación quedó controlada sin riesgo para otras embarcaciones ni para el entorno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Casa de Papá Noel de Alicante ya tiene fecha de apertura: cita previa y ubicación
  2. 2 Deudas, extorsiones y palizas: el narcopiso de Villena donde la cocaína se vendía a crédito
  3. 3 TodoAlicante ensalza el valor de la provincia con los Premios Alicantinos 2025
  4. 4 Vox da por «perdidos» barrios enteros de Alicante por la inseguridad
  5. 5 Estos son los días de venta de sillas para la Cabalgata de Reyes de Alicante 2026
  6. 6 Torrecilla dice adiós al Hércules entre lágrimas: «Se va un alicantino más»
  7. 7 Juicio en Alicante por una fuga temeraria hasta Mutxamel: droga arrojada por la ventanilla y dos policías locales heridos
  8. 8 Novedades de la Navidad en Alicante: un ángel se muda de barrio y brota otro árbol gigante
  9. 9 TodoAlicante celebra esta noche la gran gala de los Premios Alicantinos 2025
  10. 10 Últimas entradas a la venta para el partido del Elche CF frente al Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Vídeo: los bomberos sofocan el incendio de un barco en un puerto alicantino