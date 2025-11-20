Vídeo: los bomberos sofocan el incendio de un barco en un puerto alicantino La embarcación afectada estaba siendo sometida a trabajos de reparación

A.H. Orihuela Costa Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:41 | Actualizado 17:24h. Comenta Compartir

Un incendio declarado a primera hora de la mañana de este jueves en un barco que se encontraba en dique seco en el puerto de Cabo Roig, en Orihuela Costa, ha provocado un amplio despliegue del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El aviso se ha recibido a las 7:20 horas y la intervención se ha prolongado hasta las 11:14 horas.

El fuego se ha originado en una embarcación situada en la zona de varadero, donde estaba siendo sometida a trabajos de reparación. Gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia, las llamas no se han propagado al resto de navíos ni a otras instalaciones portuarias, pese a la presencia de materiales combustibles habituales en este tipo de espacios.

Afortunadamente, no se han registrado heridos, solo daños materiales en la embarcación afectada, según han confirmado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante.

Para sofocar el incendio se ha movilizado una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP) y una Bomba Nodriza Pesada (BNP), con un dispositivo compuesto por un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Torrevieja.

El suceso ha generado expectación entre los usuarios del puerto, aunque la situación quedó controlada sin riesgo para otras embarcaciones ni para el entorno.