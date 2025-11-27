Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo de dos patrullas de la Policía Nacional en Alicante. AH

El misterio de la santera que estafó 13.000 euros a una mujer en Alicante

La Policía Nacional detiene en Valladolid al receptor del dinero y mantienen abierta la incógnita sobre quién manejaba realmente el perfil de la supuesta curandera

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:40

Comenta

Una vecina de Alicante, presa de la incertidumbre tras conocer el diagnóstico de una enfermedad grave de su marido, acudió a una santera a través de una red social. La supuesta curandera, partícipe de una trama de estafas, supo azuzar esa vulnerabilidad hasta convertirla en una vía de ingresos.

Durante meses la exprimió económicamente, alimentando la falsa esperanza de que aquellos rituales mejorarían el estado de salud de su esposo. La mujer iba pagando sin saber muy bien cómo había entrado en esa espiral. Todo se mantuvo en silencio hasta que un amigo, alarmado por la situación, le instó a denunciar los hechos ante la Policía Nacional.

La operación policial, bautizada como 'Santa', arrancó en mayo del 2025 cuando la perjudicada presentó la denuncia en la Comisaría Provincial de Alicante. Según su testimonio, había recurrido a los servicios de la santera en un momento de debilidad física y psicológica, persuadida de que la magia podría revertir el deterioro de su marido. Ese caldo de cultivo emocional abrió la puerta a un engaño más elaborado: primero cobros por consultas, luego pagos por supuestos rituales de protección y, más tarde, transferencia de mayor cuantía.

En total, envió 12.970 euros. Para justificar una de esas operaciones ante su banco, llegó incluso a declararla como la compra de un coche. Cuando comenzaron las dudas, el discurso de la santera viró hacia la amenaza velada.

Aprovechó la fragilidad de la víctima y llegó a insinuar que podía hacer enfermar a otros miembros de la familia si no seguía pagando. La mujer vivió semanas atenazada por el miedo hasta que decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

Un rastro hasta Valladolid

A partir de ahí, se activó un engranaje policial para desenmarañar la red detrás del fraude. Pero la identidad de la santera continúa sin esclarecerse. Los números desde los que enviaba los mensajes proceden de la República Dominicana y no figuran asociados a ninguna persona concreta, lo que dificulta su localización.

Lo que sí han logrado los investigadores es identificar al beneficiario de las transferencias: un hombre domiciliado en Valladolid, originario de República Dominicana, con una retahíla de antecedentes por distintos delitos, según consta en las bases de datos policiales. Los agentes encargados del caso consideran que actuaba como receptor financiero del entramado.

Alertada por la Comisaría de Alicante, la Policía Nacional en Valladolid inició la búsqueda del sospechoso. Fue localizado y detenido la mañana del 19 de noviembre, acusado de estafa y extorsión. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado su puesta en libertad mientras continúa la investigación para identificar y detener a la presunta santera.

A pesar de que las pesquisas han permitidio poner nombre y apellido al individuo que recibía la transferencias, su papel dentro de la trama continúa rodeado de incógnitas. Los agentes encargados del caso no han podido dilucidar su actuaba como simple receptor financiero o si, por el contrario, era él quien manejaba el perfil de la supuesa practicante de rituales.

La ausencia de rastros digitales claros, unida al uso de líneas telefónicas registradas en la República Dominicana, mantiene abierto el misterio: ¿era un intermediario más de la estafa o la propia persona que se hacía pasar por curandera?

