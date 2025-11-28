Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo de la Policía Nacional de Benidorm. PN

Capturan en Benidorm a un policía colombiano corrupto huido de su país tras robar 850 millones de pesos

El detenido, un exmilitar del país cafetero, aprovechó su cargo como tesorero en un departamento regional de la policía | Está condenado a 11 años y ocho meses de prisión

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:53

La Policía Nacional ha detenido a un policía corrupto huido de Colombia tras haberse transferido a su cuenta bancaria 850 millones de pesos (200.000 euros). El fugitivo, de 43 años y exmilitar, aprovechó su condición de tesorero de un departamento regional de la policía colombiana.

Según informan desde el cuerpo de seguridad, los agentes tuvieron conocimiento el pasado 22 de noviembre de la presencia del fugitivo internacional en Benidorm. El exmilitar arrastraba antecedentes en España y tenía vigente una Orden Internacional de Detención para su extradición por parte de las autoridades colombianas. Tras conocer estos hechos los efectivos de la Comisaría de Benidorm establecieron un dispositivo de búsqueda que finalizó con su detención el pasado 27 de noviembre.

Según detalla en la orden de detención internacional, el exmilitar colombiano aprovechó su cargo como tesorero de un departamento regional de la policía colombiana para apropiarse de 850 millones de pesos colombianos.

Estos hechos tuvieron lugar en el 2019 y no fue hasta el mes de julio de este año 2025 cuando se dictó sentencia por los delitos cometidos, siendo condenado por las autoridades judiciales militares y policiales del país cafetero a 11 años y ocho meses de prisión.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

