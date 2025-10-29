Una redada en un local de ocio de un municipio de Alicante acaba con siete detenidos y actas por drogas y armas Seis de los apresados se encontraban en situación irregular en España

Alejandro Hernández Rojales Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:13

La tarde del pasado jueves, 23 de octubre, fue especialmente movida en Rojales. La Policía Nacional, en coordinación con la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Generalitat Valenciana y la Policía Local, desarrolló un dispositivo conjunto en materia de control de extranjería y seguridad ciudadana en un local de ocio situado en pleno centro del municipio de la Vega Baja.

Como resultado de las actuaciones, se procedió a la detención de seis individuos por estancia irregular en territorio nacional y una persona más por reclamación judicial vigente. Además, se levantaron cinco actas por tenencia o consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y dos actas por tenencia de armas, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El operativo se enmarca dentro de las actuaciones planificadas para la prevención de infracciones administrativas y el control de la situación administrativa de ciudadanos extranjeros. La intervención contó con la participación de efectivos especializados en materia de extranjería y seguridad ciudadana de la Policía Nacional, así como con el apoyo de la unidad canina de la Policía Local de Rojales.

La coordinación entre los distintos cuerpos policiales permitió desarrollar un operativo eficaz, reforzando la cooperación institucional entre la Comisaría de Orihuela, la Unidad Adscrita a la Generalitat Valenciana y la Policía Local de Rojales, con el objetivo común de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

Estos dispositivos se enmarcan dentro de las actuaciones preventivas y de control que buscan asegurar el respeto a la legalidad y mantener entornos de ocio seguros en la provincia de Alicante, señalan desde la Comisaría Provincial de Alicante.