Imagen de archivo de un agente de Criminalística de la Guardia Civil. TA

Muere tras ser arrastrado por un coche cuando le robaban el móvil en Torrevieja

La víctima ha estado varios días en el hospital después del atropello

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 7 de octubre 2025, 20:45

Un ciudadano sueco, Christian P., ha fallecido este martes en el hospital de Elche después de luchar varios días por su vida para superar las heridas producidas durante un robo en Torrevieja. El hombre, de 31 años, fue arrastrado varios metros por un coche cuando los autores le robaron su teléfono móvil, según fuentes próximas a la víctima.

Los hechos se produjeron sobre las 4 de la madrugada del pasado viernes, 3 de octubre. Un robo con violencia ha derivado en un homicidio que ya investiga el Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrevieja de la Guardia Civil.

Detenido por amenazar de muerte con un cuchillo a varias personas en un local de ocio de Novelda

Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública

Al parecer, el hombre paseaba por la localidad cuando unos asaltantes intenaron robarle el teléfono móvil desde un coche en movimiento, el típico tirón que ha acabado con fatales consecuencias. Fuentes próximas a la víctima asegura que Christian P. fue arrastrado varios metros por el vehículo.

A causa de la violencia sufrida durante el robo, fue ingresado en el hospital General Universitario de Torrevieja. De ahí, pasó al hospital de Elche, donde este martes se ha confirmado el fallecimiento, confirman desde la Guardia Civil.

