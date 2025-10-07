Detenido por amenazar de muerte con un cuchillo a varias personas en un local de ocio de Novelda El hombre, de 30 años, huyó del lugar con una mujer y fue arrestado más tarde por la Policía Local

O. Bartual Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 12:04 Comenta Compartir

La Policía Local de Novelda ha detenido a un hombre de 30 años con varios antecedentes por amenazar de muerte con un cuchillo a varias personas en un local de ocio de la población.

Los hechos se produjeron durante la madrugada de este lunes, concretamente a las 5.30 horas, en el polígono El Fondonet. Desde allí la Policía Local recibió una llamada que alertaba sobre una persona en actitud violenta.

En ese momento, dos patrullas del turno de noche se trasladaron hasta el local de ocio y, tras entrevistarse con los presentes, constataron que el sospechoso había huido del lugar en compañía de una mujer.

De esta forma, los agentes realizaron una batida por la población y en la calle José Noguera interceptaron un vehículo que coincidía con las características reseñadas en relación con la fuga del sujeto, según ha informado la Policía Local de Novelda.

Los policías se incautaron de un cuchillo, con el que presuntamente amenazó a los clientes del local, de una bolsa de sustancias estupefacientes y de una cantidad de dinero en metálico «bastante importante», detallan las mismas fuentes. El individuo, que arrastra varios antecedentes policiales y reside en Novelda, fue arrestado y puesto a disposición policial.