Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuchillo, bate y dinero requisados por la Policía Local de Novelda. PLN

Detenido por amenazar de muerte con un cuchillo a varias personas en un local de ocio de Novelda

El hombre, de 30 años, huyó del lugar con una mujer y fue arrestado más tarde por la Policía Local

O. Bartual

Alicante

Martes, 7 de octubre 2025, 12:04

Comenta

La Policía Local de Novelda ha detenido a un hombre de 30 años con varios antecedentes por amenazar de muerte con un cuchillo a varias personas en un local de ocio de la población.

Los hechos se produjeron durante la madrugada de este lunes, concretamente a las 5.30 horas, en el polígono El Fondonet. Desde allí la Policía Local recibió una llamada que alertaba sobre una persona en actitud violenta.

En ese momento, dos patrullas del turno de noche se trasladaron hasta el local de ocio y, tras entrevistarse con los presentes, constataron que el sospechoso había huido del lugar en compañía de una mujer.

De esta forma, los agentes realizaron una batida por la población y en la calle José Noguera interceptaron un vehículo que coincidía con las características reseñadas en relación con la fuga del sujeto, según ha informado la Policía Local de Novelda.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Los policías se incautaron de un cuchillo, con el que presuntamente amenazó a los clientes del local, de una bolsa de sustancias estupefacientes y de una cantidad de dinero en metálico «bastante importante», detallan las mismas fuentes. El individuo, que arrastra varios antecedentes policiales y reside en Novelda, fue arrestado y puesto a disposición policial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Laboratorio de Climatología de la UA avisa de la llegada de una vaguada que podría transformarse en una dana en Alicante
  2. 2 La nueva avenida de Niza de la Playa de San Juan: más verde, más ancha y más deportiva
  3. 3 El Constitucional confirma la absolución del yerno de la viuda de la CAM por el crimen de 2016 en Alicante
  4. 4 Así será la tirolina de 1,5 kilómetros que unirá estos dos municipios alicantinos
  5. 5 Torrecilla salva otro match ball y se sentará el viernes en el Rico Pérez
  6. 6 El mejor tartar de atún de Alicante está en un puesto del mercado de Benalúa
  7. 7 Un colegio y hasta el 40% de las viviendas están en riesgo de inundación en las partidas de Alicante
  8. 8 Vito Quiles anuncia una conferencia en la Universidad de Alicante dentro de su tour nacional
  9. 9 La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias «intensas y tormentas» en Alicante a partir del jueves
  10. 10 Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Detenido por amenazar de muerte con un cuchillo a varias personas en un local de ocio de Novelda

Detenido por amenazar de muerte con un cuchillo a varias personas en un local de ocio de Novelda