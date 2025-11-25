Muere una agente medioambiental tras caer 50 metros durante un descenso de rappel en Alicante La víctima sufrió un accidente mientras realizaba trabajos de altura junto a un compañero, que salió ileso

Alejandro Hernández Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 18:04 | Actualizado 18:09h.

Una agente medioambiental ha fallecido este martes mientras realizaba un descenso en rappel por una pared vertical en la Cala el Pessebret (pared del morro de Moraira). Según ha confirmado el Consorcio Provincial de Bomberos, la fallecida estaba realizando junto a otro compañero unos trabajos de altura, momento en el que sufrió un accidente y cayó al vacío desde aproximadamente unos 40-50 metros.

La alerta llegó a las 11.29 horas. De inmediato, el Consorcio activó al Grupo de Rescate de Montaña para rescatar a los dos agentes medioambientales. Los efectivos auxiliaron al otro atrapado para terminar el descenso y ponerlo a salvo.

El fuerte viento registrado en la zona obligó al helicóptero a tomar tierra en una base cercana, por lo que los rescatadores se acercaron al lugar de la pared de rappel para iniciar el descenso desde tierra. Una vez localizada la víctima, los bomberos custodiaron el cadáver hasta la llegada de la Guardia Civil.

El Consorcio Provincial de Bomberos movilizó para el operativo, que ha finalizado a las 14.40 horas, al helicóptero Alpha 01 y al Grupo Especial de Rescate (GER).