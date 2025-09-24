Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Senderista colgando de la cuerda. CPBA

Los momentos de miedo vividos por un escalador rescatado en Calpe: se queda colgando de un acantilado tras enredarse las cuerdas

Los bomberos tuvieron que movilizar un equipo de especialistas al quedar bloqueado el joven mientras estaba suspendido sobre el mar

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:14

Este martes un joven escalador vivió en Calpe verdaderos momentos de miedo y angustia al quedarse suspendido en un acantilado. El hombre, de 28 años, estaba realizando escalada en una ruta de la localidad, de 70 metros de altura, cuando sus cuerdas se enredaron y quedó suspendido sin poder moverse, según relatan fuentes cercanas al suceso.

El incidente tuvo lugar sobre las 12.05 horas de este martes en la vía Erikinda, en la sierra de Toix, cercana a Calpe. Esta ruta de 70 metros de altura es conocida por ser un lugar donde se practica escalada. Allí se encontraba el joven de 28 años cuando resultó atrapado.

CPB

El escalador se quedó totalmente suspendido sobre el mar en cuanto se le enredaron las cuerdas, sin poder subir ni bajar, por lo que desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) movilizaron un equipo de rescate en helicóptero para evacuarlo, dando por finalizada la intervención sobre las 14.11 horas.

El CPBA se desplazó mediante un helicóptero Alpha 01, en el que acudieron efectivos del grupo de rescate de montaña. Una vez allí consiguieron desenredar al joven y transportarlo a tierra, encontrándose en buen estado de salud, según detallan las mismas fuentes.

