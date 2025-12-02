El 'lazo libanés', la táctica usada por dos hombres para robar en cajeros automáticos del centro de Alicante Varios ciudadanos alertaron a la Policía Nacional de la presencia de dos individuos forzando la máquina de una sucursal bancaria | Empleaban una técnica que retiene el efectivo para así sustraerlo

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 10:55 | Actualizado 12:09h.

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos hombres de 25 y 49 años mientras trataban de robar en un cajero automático del centro de Alicante mediante la técnica del 'lazo libanés'. Esta táctica consiste en la manipulación de la máquina expendedora de efectivo para que los billetes queden retenidos y así poder sustraerlos después.

La intervención policial fue posible gracias a la colaboración ciudadana, que alertó de dos sospechosos manipulando un cajero automático en pleno centro de la ciudad. A la llegada de los agentes observaron a estos dos individuos que coincidían con las descripciones aportadas por testigos. Tras vigilarles observaron como iban hacia una sucursal bancaria, señalan fuentes policiales.

Una vez llegaron a esta uno de los dos hombres comenzó a manipular la pletina de la parte inferior del cajero automático con un destornillador, mientras que el otro le trataba de tapar para no ser descubierto. Ante estos hechos los efectivos policiales se acercaron para identificarlos, momento en el que emprendieron la huida a pie tomando direcciones opuestas y siendo alcanzados finalmente.

Seguidamente los agentes comprobaron el estado de los cajeros automáticos de las entidades bancarias de la zona, observando como dos de ellos tenían las pletinas metálicas por las que se extrae el dinero en efectivo manipuladas, por lo que detuvieron a ambos hombres por los presuntos delitos de estafa y daños.

En el registro practicado a ambos detenidos, los agentes localizaron entre sus pertenencias un destornillador de punta plana parcialmente doblado y diversas láminas de plástico que eran utilizadas para cometer los robos en cajeros mediante la técnica del «lazo libanés». Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.

El 'lazo libanés'

Consistente en la manipulación de la ranura de un cajero automático en la zona de extracción de dinero, consiguiendo mediante la inserción de las citadas láminas que el dinero en efectivo quede retenido cuando un usuario vaya a extraerlo. Una vez se produce este hecho y aprovechando la distracción o desistimiento del usuario del cajero, uno de los autores se aproxima y recoge el dinero en efectivo retenido y lo sustrae.

Asimismo, el cajero, hasta su reparación, queda inservible e inutilizado. Realizando normalmente esta práctica en horario nocturno, donde se garantizan que las entidades bancarias se encuentran cerradas.

