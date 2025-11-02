Hallan muerto a un hombre británico de 50 años en una calle de Xàbia El cadáver ha sido localizado a primera hora de la mañana y la Policía Judicial de la Guardia Civil de Calpe investiga las causas

El municipio Xàbia, en la Marina Alta de Alicante, ha amanecido este domingo con un cadáver en sus calles. Ha sido sobre las 7.45 horas cuando el Centro de Emergencias 112 ha recibido un aviso alertando del hallazgo de una persona aparentemente sin vida sobre una acera.

Hasta el lugar se han desplazado unidades de la Guardia Civil, que han confirmado el fallecimiento de un hombre de 50 años y nacionalidad británica.

Los agentes han acordonado la zona mientras se realizaban las primeras comprobaciones y se procedía al levantamiento del cadáver.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Calpe se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Por el momento no han trascendido más detalles y se está a la espera de los resultados forenses.