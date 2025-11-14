Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El aeropuerto de Alicante-Elche ya supera los 17 millones de pasajeros este 2025 tras un octubre de récord
El ejemplar rescatado en una vivienda de la provincia de Alicante. GC

La Guardia Civil rescata en una vivienda de Alicante a un felino africano que una familia tenía como mascota

La intervención se produjo después de que los dueños solicitaran ayuda al no poder controlar el comportamiento del ejemplar

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:15

Comenta

Una llamada a la Guardia Civil ha destapado otra retahíla de casos que las ONG llevan años denunciando: la compra impulsiva de animales salvajes convertidos en mascotas domésticas. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha rescatado en una vivienda Alicante a Tila, una hembra de serval de cinco años cuya familia reconoció que ya no podía hacerse cargo «con seguridad y responsabilidad». El ejemplar ha sido trasladado al centro AAP Primadomus, en Villena, referente europeo en rehabilitación de especies exóticas.

No es un caso aislado. Los servales -un felino originario del África Subsahariana, incluido en el apéndice II del convenio CITES- se han colado entre los cinco animales con mayor número de solicitudes de rescate tanto en España como en Europa. Y cada intervención, subrayan los expertos, es un recordatorio de un fenómeno incipiente que empieza a adquirir una dimensión preocupante.

El serval es un cazador ágil, solitario, capaz de saltar tres metros para derribar aves en pleno vuelo. Un depredador adaptado a las praderas africanas, no a un salón con juguetes infantiles ni a un patio interior. «El hecho de que haya nacido en cautividad no lo convierte en un animal doméstico», advierte la Coalición para el Listado Positivo. «Conserva sus instintos, sus necesidades de territorio. La frustración derivada del cautiverio genera conductas discordantes, más agresivas de lo normal: arañazos, mordiscos, destrozos, ataques a otros animales o incluso a personas», añade.

La escena se repite con inquietante frecuencia. Impulsados por su apariencia «salvaje» y por la verborrea estética de las redes sociales -donde se muestran como mascotas dóciles y exóticas-, muchos propietarios ignoran el coste real, el espacio necesario y la dificultad de manejar a un felino que puede alcanzar los 18 kilos.

La familia de Tila lo admite sin ambages: «Solo ves los momentos bonitos. Pero, cuando crece, mantenerlo en casa es muy complicado, sobre todo si tienes niños o recibes visitas y el animal se altera. Si lo hubiéramos sabido antes, no la habríamos adquirido».

La ley 7/2023 ya prohíbe la tenencia como animales de compañía de mamíferos silvestres que superen los 5 kilos en estado adulto -el serval triplica esa cifra-, a la espera de que entren en vigor los Listados Positivos previstos para el próximo año. Esas listas marcarán qué especies pueden convivir legalmente en hogares y cuáles quedan descartadas por motivos de seguridad, bienestar animal o impacto ambiental.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Para las organizaciones que impulsan este marco regulatorio, el rescate de Tila es un ejemplo edificante de lo que ocurre cuando un ciudadano reconoce los límites y decide pedir ayuda antes de que el estrés del animal derive en una tragedia. La Coalición para el Listado Positivo -formada por ANDA, FAADA y AAP Primadomus- insiste en que cualquier persona en una situación similar debe reportarla cuanto antes.

Mientras tanto, en Villena, el felino inicia ahora una nueva etapa, lejos de un entorno doméstico que jamás pudo serle propio. Una decisión tardía, pero que le evita seguir atrapado en un escenario que dista muchísimo de su naturaleza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de la playa de San Juan de Alicante piden un cartel al estilo de Hollywood
  2. 2 Un buitre leonado de más de dos metros obliga a activar una alerta junto al aeropuerto de Alicante-Elche
  3. 3 Un incendio en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa obliga a confinar pacientes y personal sanitario
  4. 4 Nueva cita para crear el pulmón más verde de Alicante con dos mil nuevos árboles
  5. 5 El mensaje de Messi a la afición de la provincia de Alicante
  6. 6 El error que delató a un reclamado por los juzgados de Almería en El Campello
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 13 de noviembre en Alicante
  8. 8 La Universidad de Alicante reformará uno de sus edificios más transitados: «Es incómodo»
  9. 9 Villena denuncia el enterramiento de 346.000 toneladas de residuos de la dana en un vertedero privado sin tratamiento
  10. 10 Aterriza en el aeropuerto de Alicante-Elche el avión de Angola Airlines que llevará a la Selección argentina a Luanda para su amistoso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Guardia Civil rescata en una vivienda de Alicante a un felino africano que una familia tenía como mascota

La Guardia Civil rescata en una vivienda de Alicante a un felino africano que una familia tenía como mascota