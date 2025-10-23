Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana
Reloj de lujo robado.
Reloj de lujo robado. GC

La Guardia Civil detiene a un joven reincidente en Pilar de la Horadada por tres robos en menos de 48 horas

El arrestado, con numerosos antecedentes, forzó un vehículo, sustrajo un coche y, además, asaltó una vivienda y se llevó un reloj de alta gama

O, Bartual

Alicante

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:09

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 29 años, con numerosos antecedentes, por la presunta comsión de hasta tres robos en Pilar de la Horadada en menos de 48 horas. El sospechoso sustrajo un vehículo, robó en el interior de un coche y en una vivienda.

La investigación arrancó a mediados del mes de octubre, cuando un vecino denunció el robo de su coche durante la anterior noche. Horas después, según informa la Benemérita otro ciudadano de la localidad comunicó un robo con fuerza dentro de su coche y un hurto en su domicilio, de donde se llevaron herramientas, documentación y objetos de gran valor, con un perjuicio de 30.000 euros.

Ante estos hechos, los agentes de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada realizaron las correspondientes inspecciones en al vivienda y los vehículos afectados, obteniendo diversos indicios para la investigación. Tras el análisis de las pruebas recabadas en las inmediaciones los investigadores identificaron un vehículo que coincidía con el sustraído el pasado 13 de octubre.

Así, tras las pesquisas correspondientes el turismo fue localizado horas después. Las diligencias practicadas y la comparación de los indicios recopilados en ambos escenarios delictivos permitieron identificar plenamente al presunto autor, un individuo sin domicilio fijo que se desplazaba entre viviendas vacías o abandonadas de la zona.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Fue el pasado 15 de octubre cuando, contando con la colaboración de la Policía Local de Pilar de la Horadada, el sospechoso fue localizado en una casa de aperos situada en un camino rural, donde se le detuvo. En el registro de esta pequeña vivienda se recuperó el vehículo robado y un reloj de alta gama valorado en miles de euros, devolviéndolo todo a sus legítimos propietarios.

El detenido, un hombre de 29 años, con numerosos antecedentes, y al que se le imputan los presuntos delitos de robo con fuerza en vivienda, robo en interior de vehículo y hurto de uso de vehículo, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El delicioso negocio que hace Alicante con el antiguo quiosco Peret
  2. 2 Nueva duración para las mascletàs de las Hogueras de Alicante y sin sitio aún para los castillos de fuegos
  3. 3 Hasta 64 personas investigadas por la trama de construcción de asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante
  4. 4 Angustioso rescate en Alicante: un anciano pasa cuatro horas atrapado tras caer por el Benacantil
  5. 5 Derriban el edificio del antiguo Sfera de Maisonnave para levantar un nuevo gigante comercial en Alicante
  6. 6 La Aemet activa la alerta amarilla por viento en Alicante mientras las noches tropicales baten el récord histórico
  7. 7 Así detiene la Policía a dos fugitivos en plena calle de un municipio de Alicante
  8. 8 Un pequeño pueblo de 171 habitantes es el municipio con las rentas más altas de Alicante
  9. 9 El Hércules golea (3-0) en homenaje a Solde y toma impulso
  10. 10 El municipio de Alicante en el que disfrutar de la ruta de la tapa este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Guardia Civil detiene a un joven reincidente en Pilar de la Horadada por tres robos en menos de 48 horas