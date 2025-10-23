La Guardia Civil detiene a un joven reincidente en Pilar de la Horadada por tres robos en menos de 48 horas El arrestado, con numerosos antecedentes, forzó un vehículo, sustrajo un coche y, además, asaltó una vivienda y se llevó un reloj de alta gama

O, Bartual Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 10:09 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 29 años, con numerosos antecedentes, por la presunta comsión de hasta tres robos en Pilar de la Horadada en menos de 48 horas. El sospechoso sustrajo un vehículo, robó en el interior de un coche y en una vivienda.

La investigación arrancó a mediados del mes de octubre, cuando un vecino denunció el robo de su coche durante la anterior noche. Horas después, según informa la Benemérita otro ciudadano de la localidad comunicó un robo con fuerza dentro de su coche y un hurto en su domicilio, de donde se llevaron herramientas, documentación y objetos de gran valor, con un perjuicio de 30.000 euros.

Ante estos hechos, los agentes de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada realizaron las correspondientes inspecciones en al vivienda y los vehículos afectados, obteniendo diversos indicios para la investigación. Tras el análisis de las pruebas recabadas en las inmediaciones los investigadores identificaron un vehículo que coincidía con el sustraído el pasado 13 de octubre.

Así, tras las pesquisas correspondientes el turismo fue localizado horas después. Las diligencias practicadas y la comparación de los indicios recopilados en ambos escenarios delictivos permitieron identificar plenamente al presunto autor, un individuo sin domicilio fijo que se desplazaba entre viviendas vacías o abandonadas de la zona.

Fue el pasado 15 de octubre cuando, contando con la colaboración de la Policía Local de Pilar de la Horadada, el sospechoso fue localizado en una casa de aperos situada en un camino rural, donde se le detuvo. En el registro de esta pequeña vivienda se recuperó el vehículo robado y un reloj de alta gama valorado en miles de euros, devolviéndolo todo a sus legítimos propietarios.

El detenido, un hombre de 29 años, con numerosos antecedentes, y al que se le imputan los presuntos delitos de robo con fuerza en vivienda, robo en interior de vehículo y hurto de uso de vehículo, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela.