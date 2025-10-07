Cazados en un viñedo de Monforte del Cid con 100 kilos de uva embolsada del Vinalopó robada La Guardia Civil y la Policía Local frustran el robo llevado a cabo por estos dos hombres, que contaban con antecedentes por hechos similares

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 13:13

La Guardia Civil y la Policía Local de Monforte del Cid ha frustrado el robo de 100 kilos de uva embolsada del Vinalopó en un viñedo de la localidad. Los agentes, que se encontraban realizando labores de vigilancia sobre el terreno, pillaron 'in fraganti' a dos hombres de 36 y 27 años cuando intentaban sustraer la fruta.

Tras detectar un incremento de delitos de robo de este producto en Monforte del Cid, el equipo ROCA de la Benemérita de Ibi y la Policía Local establecieron una serie de dispositivos de vigilancia y control en la zona para localizar a los presuntos responsables. Durante uno de estos dispositivos, el pasado 22 de septiembre a las 21 horas los agentes localizaron un vehículo sospechoso en un viñedo.

Los efectivos recorrieron la zona hasta que hallaron a dos hombres mientras cargaban la uva robada en el vehículo avistado, consiguiendo frustrar el robo. Los autores son dos hombres de 27 y 36 años de nacionalidad española, que se desplazaban desde Elda para cometer el delito. Ambos poseen antecedentes por hechos similares.

Las diligencias han sido puestas a disposición de los Juzgados de Novelda, competentes por razón de territorio. Los agentes lograron recuperar 100 kilogramos de uva embolsada del Vinalopó, de la variedad Doña María, que fue entregada a su legítimo propietario.

Coincidiendo con el inicio de la campaña de recolección de la uva de mesa con Denominación de Origen Protegida uva embolsada del Vinalopó, los agentes aumentan la vigilancia específica en los viñedos productores, asentados en siete localidades de la provincia alicantina (Agost, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda y La Romana) para prevenir los delitos asociados a su recolección ya que, al poseer un precio más elevado en el mercado, es un producto codiciado por la delincuencia especializada.