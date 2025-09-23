Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente La Federació reclama al Ayuntamiento aumentar las subvenciones de Hogueras para hacer frente a la subida de categorías
Estado de la sucursal bancaria tras la explosión. Unidos x la Costa

La Guardia Civil busca a los asaltantes que reventaron con explosivos el cajero de un banco de Orihuela Costa

Los hechos sucedieron de madrugada en una zona comercial y los delincuentes no pudieron llevarse el botín

Óscar Bartual Bardisa y EP

Alicante

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:51

La Guardia Civil busca a los asaltantes que reventaron el cajero de un banco de Orihuela Costa usando explosivos. Los hechos sucedieron pasadas las cinco de la madrugada del domingo al lunes, cuando varios asaltantes destrozaron la máquina de la fachada de una sucursal bancaria ubicada en el centro comercial Los Dolses, de la localidad de la Vega Baja.

Desde la asociación vecinal Unidos X La Costa han denunciado la situación y han difundido la imagen del banco en su perfil de Facebook. Los vecinos de la zona han reclamado al consistorio más presencia policial en esta zona «que está muy falta de policía», según critican los residentes, quienes esgrimen que «paseamos con miedo al anochecer por los paseos».

Desde la Benemérita se encuentran investigando este intento de robo con el uso de explosivos. Por el momento no hay detenciones y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Benemérita ha asumido dicha investigación. Además, un destacamento de especialistas en desactivación de explosivos ha acudido a la zona para analizar el material y el sistema que emplearon.

Según detallan desde el instituto armado, los hechos ocurrieron sobre las 5.48 horas de la madrugada del domingo al lunes en el centro comercial de Orihuela Costa ya mencionado. Por el momento se desconoce la autoría de los hechos, ya que los asaltantes huyeron del lugar tras la explosión en la que trataron, sin éxito, de obtener el botín del cajero.

