La Guardia Civil desenmascara a una pareja de ladrones tras robar un camión cargado de aceite en Villena y abandonarlo en Getafe Los investigadores detienen a la presunta delincuente y busca a su cómplice, en paradero desconocido

Alejandro Hernández Villena Martes, 14 de octubre 2025, 12:31 | Actualizado 12:44h.

Robaron una cabeza tractora en Villena, que luego utilizaron para sustraer un semirremolque que contenía 32 palés de aceite en Aspe. Ambos vehículos aparecieron días después abandonados en un polígono de Getafe. La Guardia Civil inició la 'Operación Trattore' para capturar a los autores.

Las pesquisas revelaron que detrás del suceso se encontraba una pareja de ladrones profesionales que seguía el mismo 'modus operandi': ella utilizaba su coche particular para visitar diferentes polígonos industriales, donde seleccionaba a los objetivos. Una vez identificada la mercancía de interés, ambos colocaban un dispositivo GPS en el vehículo de transporte para monitorizar su posición exacta. De madrugada, perpetraban el robo.

La operación policial se ha saldado con la detención de la sospechosa, de 30 años como presunta autora de dos delitos contra el patrimonio: uno por el robo de una cabeza tractora y otro por el hurto de un semirremolque cargado, así como de un delito contra la intimidad por instalar un dispositivo de localización en un camión. Asimismo, los agentes han identificado al cómplice de la detenida, de 38 años, de cuya implicación se ha dado cuenta a la autoridad judicial competente.

Medio año de investigación

El operativo arrancó en mayo de 2025, cuando el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Villena tuvo conocimiento de la sustracción de una cabeza tractora valorada en 130.000 euros, que se encontraba estacionada en un descampado del municipio.

El propietario explicó a los investigadores que el vehículo contaba con un dispositivo GPS, cuya última localización se situaba en un camino rural de la partida alicantina de El Rebolledo. Al desplazarse hasta el lugar, los investigadores hallaron el dispositivo arrancado y oculto entre la maleza.

Parlelamente, los efectivos detectaron que esa misma noche se había producido en Aspe el robo de un semirremolque cargado con 32 palés de aceite de oliva y girasol, valorados en 40.000 euros. Días después, tanto la cabeza tractora como el semirremolque fueron localizados en un polígono industrial de Getafe, aunque la carga no pudo ser recuperada.

Según avanzaban las investigaciones, los agentes lograron establecer un patrón delictivo en la conducta de la detenida y su cómplice. La mujer utilizaba su vehículo particular para desplazarse a diferentes polígonos industriales, donde seleccionaba posibles objetivos. Una vez identificada la mercancía de interés, colocaban un dispositivo de geolocalización en el vehículo de transporte para monitorizar su posición exacta. Posteriormente, acudían durante la madrugada para cometer el robo, aprovechando el cierre de las empresas y la escasa vigilancia.

Los datos recogidos por los funcionarios del Instituto Armado demostraron que la mujer había vuelto a actuar en la localidad valenciana de Massalavés, donde simuló una avería en su vehículo para detener la marcha de un camión de una empresa de electrodomésticos. Mientras la detenida distrajo al conductor, su cómplice instaló una baliza GPS en los bajos del vehículo. No obstante, un empleado de la misma empresa sorprendió al sospechoso, frustrando la colocación del dispositivo y evitando un posible nuevo robo.

Gracias a las gestiones de investigación y al análisis de diversas pruebas, los uniformados lograron identificar el vehículo utilizado por la autora, lo que permitió su localización y detención el pasado 19 de septiembre en el municipio valenciana de Montroy.

La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Picassent, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares, mientras el Juzgado de Instrucción de Villena se ha hecho cargo de la investigación.

Las investigaciones continúan abiertas, ya que el cómplice de la detenida, aunque identificado, permanece en paradero desconocido, por lo que no se descartan nuevas detenciones en el marco de la operación. Los agentes han contado con el apoyo del Puesto de Alberic y el Puesto Principal de Aspe, así como de la Comisaría de Policía Nacional de Getafe.