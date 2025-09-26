Detienen en un pueblo de Alicante a un fugitivo de los Países Bajos buscado por hacer gestos sexuales a una menor de 15 años Los hechos, catalogados por el país reclamante como un delito sexual, ocurrieron en el año 2017 y tienen aparejada una pena de 18 meses de prisión

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:31

La Policía Nacional ha detenido en Hondón de las Nieves a un hombre de 37 años reclamado por los Países Bajos por un delito sexual cometido en el año 2017. Por aquel entonces, el fugitivo realizó gestos obscenos y de carácter sexual a una menor de 15 años, hechos por los que fue condenado a 18 meses de prisión.

A través del Grupo de Fugitivos Internaionales de la UDYCO de la Comisaría de Policía Judicial se tuvo conocimiento de un varón sobre el que recaía una orden europea de detención y entrega por las autoridades de Países Bajos y que podría estar residiendo en la provincia de Alicante.

Según detallan fuentes de la Policía Nacional, el reclamado en su país natal cometió en el año 2017 un delito sexual al realizar actos obscenos y sexuales a una menor de 15 años. Un ilícito que tiene emparejada una pena de 18 meses en los Países Bajos, de los cuales aún le quedaban por cumplir un año, cinco meses y 25 días.

Por tal motivo, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante, iniciaron las gestiones relativas a la averiguación del actual paradero del fugitivo y, sobre la base de los datos aportados por dicha unidad central, establecieron un dispositivo en Hondón de las Nieves.

Finalmente, gracias al dispositivo policial, los agentes encargados de la investigación, localizaron y detuvieron al varón reclamado quien, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de la Audiencia Nacional competente en la causa.