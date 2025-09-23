Detenido un sintecho en Alicante por amenazar de muerte y robar a una mujer que lo acogió por un día en su casa El indigente se negó a dejar la vivienda cuando la dueña se lo pidió y le sustrajo joyas y dinero por valor de 4.000 euros

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 09:57 | Actualizado 10:14h.

El acto de buena fe que intentó realizar una mujer de 52 años en Alicante, quien acogió a un sintecho en su casa, no terminó como esperaba. Tras pasar un día durmiendo en su vivienda, la víctima pidió al indigente que se marchase, quien se negó y permaneció varios días en el domicilio, hasta que abandonó el lugar. No sin antes llevarse consigo 4.000 euros en joyas y efectos personales, tras amenazar de muerte a la propietaria.

Los hechos fueron denunciados por la mujer. La Policía Nacional recogió en dicha denuncia que la víctima sintió lastima por un hombre de 43 años que pernoctaba en la calle, a quien ofreció dormir durante una noche en su domicilio, donde podría asearse y descansar. Además, le ofrecía aire acondicionado en plena ola de calor.

El indigente aceptó el ofrecimiento, si bien tras esa noche, cuando la hospedadora le solicitó que se marchara, este se negó rotunadamente, ya que se encontraba «muy a gusto», tras llevar ocho meses durmiendo en la calle. En un inicio la mujer no le dio importancia y no avisó a las autoridades, ya que a pesar de la negativa, la convivencia «no era mala» y además «se sentía bien por ese acto que estaba haciendo».

Sin embargo, los problemas llegaron pasados unos días, cuando le insistió en que se marchara, ya que el hombre comenzó a fumar algo que le pareció droga. Esto no sentó bien al sintecho, quien se puso agresivo y la amenazó con matarla si no le daba dinero, agarrándola fuertemente por los brazos y ocasionándole heridas de las que tuvo que ser atendida, según detallan fuentes policiales.

Finalmente el indigente abandonó el domicilio, no sin antes llevarse joyas, dinero y otros efectos que sumaron un valor total de 4.000 euros, motivo por el cual la perjudicada decidió interponer una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional. Así pues, de la investigación se hicieron cargo los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante-Centro, quienes orientaron sus esfuerzos en averiguar la identidad del autor de los hechos.

Tras varias gestiones los efectivos dieron con el varón denunciado, de 43 años, a quien consiguieron localizar y detener como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y allanamiento de morada. Tras la práctica de las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante, siendo asimismo solicitada una orden de alejamiento por parte de la víctima contra su agresor.

Temas

Polícía Nacional de Alicante