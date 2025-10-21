Detenido en Elche con una pistola cargada y el número de serie manipulado La Policía Local intervino el arma durante un control en Carrús tras inspeccionar un vehículo con matrícula extranjera

Agentes de la Policía Local de Elche intervinieron el arma durante un control de seguridad en la partida de Carrús.

Ismael Martinez Elche Martes, 21 de octubre 2025, 12:39

Agentes de la Policía Local de Elche han detenido durante un control a un varón en la partida de Carrús tras intervenirle una pistola cargada con munición real que portaba en el interior de un vehículo de alquiler.

Los hechos ocurrieron durante un control policial preventivo en la zona, dentro del dispositivo de vigilancia que la Policía Local realiza de forma periódica para reforzar la seguridad ciudadana. Durante la inspección, los agentes identificaron un vehículo con matrícula extranjera y procedieron a registrar su interior, donde hallaron una pistola con cargador y un proyectil en la recámara, además de comprobar que el número de serie del arma estaba manipulado, lo que impedía su uso legal.

Tras la localización del arma, los agentes inmovilizaron el vehículo y detuvieron al conductor, que fue trasladado a dependencias policiales. Posteriormente, se instruyeron las diligencias correspondientes y se comunicaron los hechos a la autoridad judicial.

La intervención se enmarca dentro de los controles preventivos de seguridad que la Policía Local lleva a cabo en distintas zonas del municipio, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad ciudadana.