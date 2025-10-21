Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El tramo de carretera con más accidentes y víctimas de España está en Alicante
Agentes de la Policía Local de Elche intervinieron el arma durante un control de seguridad en la partida de Carrús. P.L.E.

Detenido en Elche con una pistola cargada y el número de serie manipulado

La Policía Local intervino el arma durante un control en Carrús tras inspeccionar un vehículo con matrícula extranjera

Ismael Martinez

Elche

Martes, 21 de octubre 2025, 12:39

Comenta

Agentes de la Policía Local de Elche han detenido durante un control a un varón en la partida de Carrús tras intervenirle una pistola cargada con munición real que portaba en el interior de un vehículo de alquiler.

Los hechos ocurrieron durante un control policial preventivo en la zona, dentro del dispositivo de vigilancia que la Policía Local realiza de forma periódica para reforzar la seguridad ciudadana. Durante la inspección, los agentes identificaron un vehículo con matrícula extranjera y procedieron a registrar su interior, donde hallaron una pistola con cargador y un proyectil en la recámara, además de comprobar que el número de serie del arma estaba manipulado, lo que impedía su uso legal.

Tras la localización del arma, los agentes inmovilizaron el vehículo y detuvieron al conductor, que fue trasladado a dependencias policiales. Posteriormente, se instruyeron las diligencias correspondientes y se comunicaron los hechos a la autoridad judicial.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La intervención se enmarca dentro de los controles preventivos de seguridad que la Policía Local lleva a cabo en distintas zonas del municipio, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad ciudadana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico
  2. 2 El Hércules no acudirá al mercado de parados para cubrir la baja de Soldevila
  3. 3 Dos administradores concursales de Alicante, a juicio por desviar fondos desde una empresa en quiebra
  4. 4 La playa de Alicante que desaparece para sobrevivir: el baile de arenas de la Albufereta
  5. 5 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  6. 6 Alicante afronta una semana «muy cálida» en la recta final de octubre con temperaturas superiores a 35 grados
  7. 7 Chequeo a los nuevos centros de salud de Alicante: Garbinet, La Torreta y La Condomina
  8. 8 La Ciudad de la Justicia de Alicante costará 78 millones y estará lista entre finales de 2026 y principios del 2027
  9. 9 El Hércules confirma la grave lesión de Soldevila: rotura de ligamentos y adiós a la temporada
  10. 10 Las obras del centro de salud del Pau 2-La Torreta de Alicante por fin se mueven

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Detenido en Elche con una pistola cargada y el número de serie manipulado

Detenido en Elche con una pistola cargada y el número de serie manipulado