Detenido por conducir un camión sin carné ni papeles en El Campello y la empresa se expone a una multa de hasta 100.000 euros Los agentes de la Policía Local descubren que el trabajador carece de permisos y se ha abierto expediente ante el Ministerio de Trabajo

Adrián Mazón Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:56 | Actualizado 09:01h.

La Policía Local de El Campello ha detenido este fin de semana al conductor de una empresa de reparto que circulaba al volante de un camión sin poseer ningún tipo de documentación personal ni profesional, y además se encontraba en situación irregular.

Todo comenzó durante un control rutinario, cuando los agentes dieron el alto al vehículo de reparto para identificar al conductor y comprobar la documentación obligatoria.

Sin embargo, al solicitarle el permiso de conducir, el repartidor no pudo presentar ningún documento, ni carné, ni contrato, ni identificación válida, ya que se encuentra en situación irregular.

Tras realizar las verificaciones pertinentes, los policías confirmaron que el hombre no disponía de permiso de conducir de ningún tipo, además de carecer de cualquier acreditación que justificara su actividad laboral.

La situación quedó rápidamente definida como un delito contra la seguridad vial, al conducir un camión sin autorización legal.

El caso no termina ahí, ya que la Policía también ha informado de que la empresa de reparto será investigada, ya que presuntamente habría facilitado un vehículo profesional a una persona sin carné ni documentos, lo que constituiría una infracción grave.

Además de la vía penal, la actuación policial ha derivado en la apertura de un expediente ante el Ministerio de Trabajo para evaluar las responsabilidades laborales de la empresa.

Según la normativa vigente, el empleador podría enfrentarse a una sanción económica que oscila entre 10.000 y 100.000 euros, una cifra que podría aumentar en función de las circunstancias detectadas durante la investigación.