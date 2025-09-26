Macrooperación contra una red que introducía diésel modificado desde Europa del Este en gasolineras 'low cost' de Alicante La investigación de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera se ha extendido dos años y se ha saldado con 18 detenidos, 14 investigados y 40 empresas vinculadas al entramado | El carburante era declarado como aceite y lubricante para evitar los controles exigidos para estos productos

La macrooperación llevada a cabo por la Guardia Civil y Aduanas de la Agencia Tributaria, bautizada como 'Tenk', ha permitido, tras dos años de operativa, acabar con una red criminal que introducía desde el este y centro de Europa diésel modificado en las gasolineras 'low cost' de Alicante y de provincias como Murcia, Almería y Valencia. El entramado adulteraba el combustible con una serie de añadidos para hacerlo pasar por aceite y lubricante y así evadir los impuestos asociados al gasóleo y las medidas de seguridad que este requiere.

Según indican desde la Benemérita, la operación se ha saldado con 18 personas detenidas y 14 investigadas, a la vez que se han vinculado 40 empresas 'fantasma' creadas por testaferros procedentes de Ucrania, Letonia, Francia y España. La red criminal elegía personas en situación económica precaria y les pagaba a cambio de que cediesen sus datos para crear empresas y cuentas bancarias en las que movían los beneficios.

La investigación comenzó en 2023 tras las quejas vecinales en Abarán, Murcia, por el continuo trasiego de camiones cisterna. Gracias a ello la Benemérita localizó un gasocentro irregular, donde requisó más de 70.000 litros de diésel, junto con maquinaria y depósitos. Este combustible era conocido como 'designer fuel' y utilizaba aditivos y modificadores para alterar las características orginales y evitar el pago de impuestos.

Además, durante el registro se encontró triacetina, un producto que no cumple con las especificaciones para el gasóleo de automoción. Durante la investigación se averiguó que el destino final del combustible eran estaciones de servicio tipo 'low cost' de Alicante, Murcia, Almería y Valencia.

El entramado criminal introducía desde Letonia, Polonia, Eslovaquía, Hungría y Lituania, entre otros países, el cargamento, que era declarado como aceites y lubricantes para eludir los controles y formalidades exigidas para la circulación de productos sujetos al Impuesto Especial de Hidrocarburos de la Unión Europea, así como el devengo del Impuesto Especial, del IVA y del Impuesto sobre Sociedades.

Dichas mezclas son comercializadas por organizaciones criminales como estas, lo que causa graves pérdidas económicas a los estados europeos. Además, los gases emitidos en la combustión pueden suponer una amenaza para el medioambiente y la salud pública. A lo que se le suma su almacenamiento irregular y los riesgos de vertidos y en el propio motor, según explican fuentes de la investigación.

Un complejo entramado criminal

El entramado tenía una compleja red compuesta por miembros y mercantiles fantasma creadas por testaferros. Durante la operación los agentes descubrieron un total de 40 empresas asentadas en Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona. En el curso de la operación, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores del Área de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia han inspeccionado un total de once estaciones de servicio y empresas.

Por el momento los agentes han detenido a 18 personas y otras 14 han resultado investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la hacienda pública, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra la seguridad vial y de pertenencia a organización criminal.

Además, se ha imputado a uno de los conductores de los camiones que transportaban el diésel por 26 delitos contra la seguridad vial al conducir vehículos con mercancías peligrosas sin ni siquiera disponer de licencia de conducción.