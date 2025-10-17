Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Comisaría de Dénia. PN

Acude a la comisaría de la Policía Nacional de Dénia para hacer trámites y lo detienen por ser un fugitivo de Bélgica

El joven, de 25 años, estaba buscado por delitos de robo con violencia, amenazas y tenencia ilícita de armas

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:57

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Dénia a un joven de 25 años buscado por las autoridades belgas por delitos de robo con violencia, amenazas y tenencia ilícita de armas. Un cóctel que le hacen enfrentarse a una pena máxima de tres años y cuatro meses de prisión.

Los agentes detuvieron al varón cuando acudió a dependencias a realizar una serie de trámites administrativos. La Policía descubrió que sobre el joven pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), emitida desde marzo de este año por las autoridades de Bélgica por delitos de robo con violencia, amenazas y tenencia ilícita de armas.

El fugitivo había huido de la justicia belga tras ser condenado a más de tres años de prisión por hechos cometidos entre septiembre del 2023 y febrero de 2024 en la ciudad de Amberes. El detenido formaba parte de una organización criminal dedicada al robo de joyas mediante violencia.

El joven seguía un modus operandi basado en ejercer violencia sobre sus víctimas con la finalidad de sustraerle las joyas que portaban. Otro de los hechos que se le imputan es por amenazar a terceras personas con un arma de fuego.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

