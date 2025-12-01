La Policía Nacional irrumpe en dos negocios de Benidorm usados como tapadera para el tráfico de drogas La operación se ha saldado con el arresto de seis presuntos traficantes y el decomiso de grandes cantidades de sustancias estupefacientes y dinero

Alejandro Hernández Benidorm Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:04

La Policía Nacional ha desmantelado dos puntos de venta de droga que operaban bajo la apariencia de un bar y un 'coffeshop' en plena zona turística de Benidorm. Seis personas han sido detenidas y los agentes han intervenido grandes cantidades de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y material de distribución.

La primera investigación se centró sobre una asociación situada en Benidorm, de la que existían sospechas de una posible actividad ilegal vinculada a la venta de drogas. Las comprobaciones revelaron que el establecimiento carecía de actividad comercial relevante, pese a publicitarse como uno de los mejores 'coffeshop' de Europa orientado específicamente a turistas extranjeros alojados en la localidad.

En la instalación se informaba a los clientes de que debían contactar previamente mediante llamada o mensaje antes de acudir, lo que evidenciaba un control previo de acceso, según fuentes de la investigación.

Los seguimientos al principal sospechoso confirmaban las irregularidades. En el negocio se vendía droga «de forma indiscriminada». Para ello, utilizaba redes sociales y adhesivos con tecnología de código QR que redirigían a plataformas de mensajería donde se mostraban catálogos completos con productos y precios.

Además, presentaba un sistema de protección y opacidad significativo: ventanas recubiertas con material opaco que impedía la visión interior, varias entradas y salidas para una posible huida, una reja metálica de refuerzo y un circuito cerrado de videovigilancia. El lugar desprendía un fuerte olor a marihuana y se encontraba estratégicamente situado cubriendo la entrada y salida de Benidorm, muy próximo a una zona hotelera de alta ocupación por turistas extranjeros.

El detenido utilizaba su vivienda como 'guardería' y el local como base de operaciones

El investigado ofrecía alrededor de 30 variedades de marihuana, cigarrillos electrónicos con carga de THC y productos alimenticios elaborados con cannabis, llegando a promocionar entregas gratuitas a domicilio a partir de pedidos superiores a 50 euros. Su vivienda funcionaba como 'guardería' de la sustancia, mientras que el local lo hacía únicamente como gancho publicitario y aparente base de operaciones.

El primer operativo se saldó con la intervinieron de cerca de seis kilos y medio de marihuana, casi un kilo de hachís, más de cincuenta envoltorios de gominolas con THC, cincuenta inhaladores electrónicos con carga de THC, más de 62.000 euros en metálico, más de 900 libras esterlinas junto con libras irlandesas y francos suizos en menor cantidad, varios teléfonos móviles de alta gama y propaganda con números y códigos QR que redirigían a redes sociales.

Un negocio hostelero

En paralelo, se abrió una segunda investigación tras recibir una información que alertaba de la venta de droga en un negocio hostelero de Benidorm. El local denunciado se encontraba en una zona peatonal estrecha, circunstancia que facilitaba a sus ocupantes detectar con antelación la presencia policial. Además, la abundante afluencia de personas y la existencia de múltiples accesos y salidas incrementaban la dificultad de la vigilancia en un entorno de ocio muy concurrido por visitantes extranjeros.

Los uniformados identificaron a los encargados del restaurante, uno de ellos era el titular. Los investigados realizaban tareas de vigilancia, captación y control desde el propio local, utilizando jardineras exteriores como punto de ocultación rápida de dosis ya preparadas para su venta inmediata. También contaban con cámaras de videovigilancia.

Los investigadores determinaron que tanto el local como los domicilios intervenidos actuaban como auténticas «guarderías» donde se almacenaba y ocultaba la droga antes de su distribución, la cual se realizaba desde un negocio con apariencia legal en una zona de intensa actividad turística. En este punto se observó gran afluencia de personas, con las que los investigados contactaban brevemente antes de marcharse rápidamente.

En las entradas y registros practicados en ambas investigaciones colaboró activamente la Brigada de Seguridad Ciudadana de Benidorm, prestando apoyo operativo a la Brigada de Policía Judicial en el aseguramiento de los puntos inspeccionados y en el control de los accesos durante la intervención.

En la segunda investigación se procedió a la detención en Benidorm de cinco supuesto delincuentes, tres hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre 34 y 67 años. Se intervinieron más de 40.000 euros en metálico, más de 10.000 libras esterlinas, casi 2.000 libras irlandesas, más de 5.000 libras escocesas, cantidades de marihuana, cantidades de MDMA, casi 700 gramos de cocaína, utensilios destinados al corte, envasado y preparación de dosis para la venta y tres vehículos empleados en las actividades ilícitas.

Los seis arrestados, cuatro hombres y dos mujeres - con edades comprendidas entre 34 y 67 años- están siendo investigados por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Gracias a estas dos actuaciones, la Policía Nacional ha conseguido desarticular dos puntos negros de venta de sustancias al menudeo en una de las zonas más concurridas y visitadas por turistas extranjeros