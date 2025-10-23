Los bomberos rescatan a sendos excursionistas en Alcoi y la Serra Gelada Ambos eran sexagenarios y sufrieron una lesión que no les permitía seguir la marcha

Pau Sellés Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 19:26 Comenta Compartir

Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han rescatado este jueves a dos excursionistas en el entorno natural de Alcoi y en la Serra Gelada respectivamente.

La primera de las intervenciones ha tenido lugar en la montaña del Puig, en las inmediaciones del poblado íbero que hay en la zona. Se trataba de un varón de 66 años que se había torcido un pie y no podía continuar la marcha. Al tratarse de una zona de difícil acceso, ha tenido que acudir un grupo de rescate en helicóptero, desde el cual ha descendido mediante grúa un rescatador y un sanitario. El varón ha sido transferido finalmente a la helisuperficie de Alcoi.

El segundo de los rescates ha tenido lugar en la Serra Gelada, donde se ha socorrido a una mujer noruega de 60 años de edad tras sufrir una caída y lesionarse en la rodilla, concretamente en la senda del Alto del gobernador. La mujer aseguraba sentir mucho dolor, por lo que ha sido necesario administrarle analgesia. La extracción de la accidentada también se ha hecho mediante helicóptero.