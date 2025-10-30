Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Agentes de la Guardia Civil en un acto celebrado en Alicante. Miriam Gil Albert

AUGC gana las elecciones al Consejo de la Guardia Civil 2025

La asociación se ha convertido en la fuerza mayoritaria dentro del instituto armado tras cosechar 10.240 votos

P.S.

Alicante

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:37

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha ganado las elecciones al Consejo de la Guardia Civil 2025 después de cosechar 10.240 votos.

«Este respaldo nos convierte, una vez más, en la fuerza mayoritaria y de referencia en la Guardia Civil, demostrando que el compromiso, la coherencia y la defensa firme de los derechos profesionales siguen siendo el camino que une a miles de guardias civiles en toda España», explica la entidad en una nota de prensa.

«Dificultades impuestas»

Desde AUGC aseguran que han tenido que sobreponerse a una serie de «dificultades impuestas por la propia Dirección General», entre las que aluden la ausencia de una campaña institucional de información, la escasez de puntos de votación o la negativa a permitir el voto desde cualquier ordenador corporativo.

Aseguran que tras las elecciones «comienza ahora una nueva etapa de trabajo en el Consejo, en la que estaremos a la altura de la responsabilidad que nos habéis confiado. Seguiremos defendiendo con firmeza una Guardia Civil más justa, moderna y democrática, al servicio de sus profesionales y de la sociedad a la que nos debemos».

