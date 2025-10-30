Atropello, huida a pie y agresión a un guardia civil: así acabó la fuga de dos narcos por las calles de Torrevieja El operativo se saldó con el arresto de los dos sospechosos y el decomiso de más de un kilo de hachís

Alejandro Hernández Torrevieja Jueves, 30 de octubre 2025, 10:33

La Guardia Civil ha frustrado una espectacular fuga de dos narcos por las calles de Torrevieja en la que arrollaron a un peatón y colisionaron con varios vehículos estacionados. El operativo ha culminado con la detención de los dos presuntos delincuentes, de 25 y 33 años, y la aprehensión de más de un kilo de hachís, según han confirmado desde la Comandancia de Alicante.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, mientras una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana en una de las avenidas principales de la localidad. En uno de los cruces, los uniformados observaron un turismo que levantó sospechas, por lo que decidieron realizar un seguimiento discreto.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor comenzó a realizar maniobras evasivas y una conducción irregular en zigzag, poniendo en riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía, según detallan las mismas fuentes.

Ante esta actitud, los agentes ordenaron la detención del vehículo, a lo que la persona al volante hizo caso omiso e inició la huida a gran velocidad. Durante el seguimiento, el coche invadió el carril contrario en varias ocasiones, generando un grave peligro para la integridad de otros conductores. En el transcurso de la fuga, el vehículo arrolló a un peatón, que resultó herido leve y fue atendido de inmediato por otra patrulla desplazada al lugar.

El seguimiento finalizó cuando el vehículo colisionó con dos coches estacionados, momento en el que los ocupantes abandonaron el vehículo y emprendieron la huida a pie, descalzos, al dejar sus sandalias en el interior del coche. Durante la fuga, uno de los sospechosos arrojó un paquete rectangular de color verde, que contenía 10 envoltorios de plástico con hachís.

Tras un amplio dispositivo de búsqueda, la Guardia Civil localizó y arrestó a los dos sospechosos. Uno de ellos opuso resistencia activa y violenta, llegando a agredir a un agente, que resultó lesionado. En el marco de la intervención, el Instituto Armado intervino 978 gramos de hachís, dos teléfonos móviles, 305 euros en efectivo y el vehículo utilizado para la huida, siendo todo ello puesto a disposición judicial.

Los apresados pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrevieja como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, conducción temeraria, lesiones, desobediencia grave y atentado a agente de la autoridad. El juez decretó su libertad con medidas cautelares.

La Benemérita continúa intensificando sus actuaciones en materia de seguridad ciudadana, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el bienestar de los vecinos del municipio, intensificando la presencia policial en zonas sensibles y de alta concurrencia para prevenir la comisión de hechos delictivos.