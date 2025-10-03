Un atropello y un accidente de moto durante la madrugada en la provincia de Alicante Los equipos sanitarios han estabilizado a las víctimas, que han sido trasladada a los respectivos hospitales

La provincia de Alicante ha amanecido este viernes con dos accidentes en sus carreteras. Uno de ellos ha dejado a un joven herido tras un atropello en Torrevieja, mientras un motorista ha sufrido una colisión en Calpe.

El primer accidente se ha producido a las 4.05 horas de esta madrugada en la calle Heraclio de Torrevieja, cuando un joven de 30 años ha sufrido un atropello.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), movilizada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El equipo médico ha estabilizado a la víctima, que presenta politraumatismo. Acto seguido, han trasladado al joven al Hospital de Torrevieja.

Además, a las 6 horas de este viernes se ha producido un accidente de moto en la avenida Masnou de Calpe, que ha dejado a su conductor de 35 años herido.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB. El equipo médico del SAMU ha realizado maniobras de soporte vital avanzado al motorista, de 35 años de edad, hasta que ha sido estabilizado. Posteriormente ha sido trasladado al Hospital de Dénia por politraumatismo.

