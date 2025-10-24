Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ryanair anuncia otra nueva ruta a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
Cajetín de cambio en una de las calles cercanas a la lavandería/Policía Científica en el lugar de los hechos. T. A.

Asaltan en plena madrugada una lavandería autoservicio en Alicante

Los ladrones arrancaron el cajetín de cambio y lo abandonaron en una calle cercana tras apoderarse del botín

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:16

Comenta

La Policía Nacional investiga un asalto de madrugada en una lavandería autoservicio del barrio alicantino de Altozano. Los ladrones arrancaron el cajetín de cambio que hay dentro del local y, tras reventarlo y apropiarse del botín, lo abandonaron en una calle cercana, según ha podido conocer TodoAlicante.

Los hechos ocurrieron durante la noche del martes al miércoles de esta semana. Vecinos de la zona escucharon «varios ruidos» a «altas horas de la noche». A primera hora de la mañana fueron varios los que se agolparon cerca del local forzado, ubicado en la calle Olof Palme, al que acudió posteriormente la Policía Nacional.

Vehículo de la Policía Nacional Científica en la calle de la lavandería. T. A.

El establecimiento, que está abierto las 24 horas y cuenta con cámaras de videovigilancia, exhibía claros signos de violencia. De hecho algunas de las lavadoras han sido precintadas y no pueden usarse por el momento.

Al parecer, el asaltante o los asaltantes arrancaron con fuerza el cajetín de cambio de esta lavandería autoservicio, huyendo del lugar y dejando junto a un árbol de una calle cercana la caja metálica, que presentaba importantes daños como consecuencia del robo perpetrado.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Al lugar de los hechos se desplazó la Policía Científica durante las primeras horas de la mañana del miércoles. Los agentes investigaron el lugar de los hechos, que permaneció cerrado al público mientras los efectivos tomaban fotos y recogían pruebas para valorar la escena del crimen y así poder avanzar con la investigación e identificar a los responsables.

Por el momento, no ha trascendido el alcance de lo sustraído por los delincuentes ni la valoración de los desperfectos ocasionados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Derriban el edificio del antiguo Sfera de Maisonnave para levantar un nuevo gigante comercial en Alicante
  2. 2 Así será el edificio Maisonnave 22, la nueva catedral del comercio urbano de Alicante
  3. 3 Alicante no encuentra policías para cubrir la maratón del 30 de noviembre
  4. 4 La ruta de las fiestas de Halloween en Alicante
  5. 5 Ortiz le ofrece a Soldevila seguir en el Hércules hasta 2029
  6. 6 Alerta por salmonela en una cúrcuma en polvo distribuida en Alicante
  7. 7 Alicante no tendrá bono comercio este año
  8. 8 «Alicante era impresionante» o la añoranza del alma comercial del centro
  9. 9 La Escuela de Arte de Alicante ya tiene fecha de reapertura tras exterminar la plaga de pulgas
  10. 10 Exhuman los restos del médico Pedro Herrero, que reposarán en la Concatedral de San Nicolás de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Asaltan en plena madrugada una lavandería autoservicio en Alicante

Asaltan en plena madrugada una lavandería autoservicio en Alicante