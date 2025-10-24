Asaltan en plena madrugada una lavandería autoservicio en Alicante Los ladrones arrancaron el cajetín de cambio y lo abandonaron en una calle cercana tras apoderarse del botín

Cajetín de cambio en una de las calles cercanas a la lavandería/Policía Científica en el lugar de los hechos.

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 24 de octubre 2025, 16:16

La Policía Nacional investiga un asalto de madrugada en una lavandería autoservicio del barrio alicantino de Altozano. Los ladrones arrancaron el cajetín de cambio que hay dentro del local y, tras reventarlo y apropiarse del botín, lo abandonaron en una calle cercana, según ha podido conocer TodoAlicante.

Los hechos ocurrieron durante la noche del martes al miércoles de esta semana. Vecinos de la zona escucharon «varios ruidos» a «altas horas de la noche». A primera hora de la mañana fueron varios los que se agolparon cerca del local forzado, ubicado en la calle Olof Palme, al que acudió posteriormente la Policía Nacional.

Ampliar Vehículo de la Policía Nacional Científica en la calle de la lavandería. T. A.

El establecimiento, que está abierto las 24 horas y cuenta con cámaras de videovigilancia, exhibía claros signos de violencia. De hecho algunas de las lavadoras han sido precintadas y no pueden usarse por el momento.

Al parecer, el asaltante o los asaltantes arrancaron con fuerza el cajetín de cambio de esta lavandería autoservicio, huyendo del lugar y dejando junto a un árbol de una calle cercana la caja metálica, que presentaba importantes daños como consecuencia del robo perpetrado.

Al lugar de los hechos se desplazó la Policía Científica durante las primeras horas de la mañana del miércoles. Los agentes investigaron el lugar de los hechos, que permaneció cerrado al público mientras los efectivos tomaban fotos y recogían pruebas para valorar la escena del crimen y así poder avanzar con la investigación e identificar a los responsables.

Por el momento, no ha trascendido el alcance de lo sustraído por los delincuentes ni la valoración de los desperfectos ocasionados.

