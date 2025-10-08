À Punt visita un pequeño pueblo de Alicante famoso por sus 'dimonis' y fiestas de fuego El programa Terra de festes promociona la riqueza cultural y festiva de este municipio de poco más de 500 habitantes

El programa Terra de festes, impulsado por À Punt, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y Presidencia de la Generalitat, visita cada semana tres pueblos para conocer todos los detalles de las fiestas patronales y la gente que participa. Este viernes 10 de octubre, a las 22:30 horas, el espacio se traslada a un municipio alicantino de poco más de 500 habitantes ubicado en la comarca del Comtat: l'Alqueria d'Asnar.

En las fiestas de este pequeño pueblo del interior de Alicante tienen destacado protagonismo los Dimonis Rafolins, una colla de diablos formada por músicos y amantes de la pólvora que fomentan la tradición de los correfocs por toda la Comunidad Valenciana. Tanto es así que son referentes autonómicos e internacionales, y han hecho que el nombre de l'Alqueria d'Asnar atraviese fronteras.

En este municipio del Comtat, el programa de la cadena pública valenciana participará en el concurso de engalanado de calles, un acto que conserva la esencia del pueblo alicantino y la germanor de vecinos y vecinas para crear obras colectivas.

À Punt acompañará al jurado y al alcalde, César Palmer, y compartirá espacio con la encargada del pregón de este año: la actriz Carme Juan, un rostro muy querido de la cadena. Tampoco faltarán dos figuras locales importantísimas del pueblo: los cabezudos Tia Anna y Tio Josep, quienes representan a los primeros pobladores de l'Alqueria d'Asnar y serán los encargados de marcar el inicio de las fiestas en honor de San Miquel.

